Afrique: Ouverture à Lunda du 17ème Sommet des affaires USA-Afrique en présence du Maroc

Le 17è Sommet des affaires États-Unis/Afrique, principal événement annuel du Corporate Council on Africa (CCA), a officiellement ouvert ses travaux lundi dans la capitale angolaise, Luanda, en présence du Président angolais, João Lourenço, de chefs d'Etat, de hauts responsables de gouvernements et de délégations de plusieurs pays, dont le Maroc.

Le Royaume est représenté à cet évènement par une importante délégation conduite par le ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation des Politiques Publiques, Karim Zidane. Elle comprend de hauts responsables d'organismes publics et privés, ainsi que des représentants de plusieurs groupes, notamment l'Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), l'Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) et l'Office national des chemins de fer (ONCF).

Les sujets de discussions de ces trois jours sont variés : les infrastructures, la santé, la fabrication, l'économie numérique, la finance, les énergies renouvelables, la technologie et l'exploitation minière.

Au programme de ce rassemblement figurent des sessions plénières sur «L'avenir du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique», «Corridor de Lobito: renforcer les partenariats pour l'avenir des infrastructures dans le continent», «Les voies de la prospérité: une vision partagée du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique», «Les femmes et le leadership: stimuler l'innovation, catalyser les investissements» et «Promouvoir les partenariats énergétiques».

Plusieurs tables rondes et des panels aborderont divers sujets, notamment «Investir dans l'avenir : des solutions durables et évolutives pour les villes africaines en pleine croissance», «Libérer le potentiel gazier de l'Afrique: voies vers une croissance durable et la sécurité énergétique» et «Débloquer des capitaux pour les infrastructures africaines grâce à des financements innovants».

Les conférenciers devront également examiner les moyens devant permettre d'investir dans le transport d'électricité en Afrique, d'adopter une vision commune du commerce et de l'investissement, de catalyser le financement des projets numériques en Afrique et de favoriser un développement porté par le secteur privé.

L'évènement, qui se tient du 22 au 25 juin, prévoit des séances de jumelage et de réseautage B2B et des side-events, ainsi que la remise du Prix du leadership économique distingué.

Ce sommet de haut niveau, organisé conjointement avec le gouvernement angolais, offre des opportunités de réseautage inégalées, facilitant les rencontres entre dirigeants du secteur privé, représentants gouvernementaux, investisseurs et entrepreneurs américains et africains.

La rencontre est devenue un creuset pour forger des partenariats, explorer de nouvelles perspectives commerciales et élaborer des politiques favorisant des relations commerciales et d'investissement solides entre les États-Unis et l'Afrique.

Ce 17è Sommet réunit plus de 1.500 délégués, dont des Présidents, des chefs de gouvernement et des ministres africains, de hauts fonctionnaires du gouvernement américain et des dirigeants d'entreprises américaines et africaines. Il est conçu pour faciliter les rencontres individuelles, permettant aux participants d'entrer en contact avec des partenaires, des investisseurs et des clients potentiels dans différents secteurs.