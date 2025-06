Maroc: Safi - 160 bénéficiaires d'une caravane médicale de chirurgie de la cataracte

Un total de 160 personnes ont bénéficié d'une caravane médicale spécialisée dans le dépistage et le traitement des maladies oculaires, notamment la cataracte, organisée, ce weekend à l'Hôpital Aïcha de Safi.

Initiée par la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale, en partenariat avec l'Association marocaine médicale de solidarité et avec le concours de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), cette caravane médicale avait pour objectif de renforcer l'offre locale en soins ophtalmologiques, à travers le dépistage précoce, le diagnostic et la prise en charge des cas de cataracte, y compris la réalisation d'interventions chirurgicales gratuites au profit des patients inscrits dans les différents centres de santé de la province.

Supervisée par une équipe composée d'une dizaine de médecins spécialistes en ophtalmologie et en chirurgie oculaire, assistée par plus de 30 cadres infirmiers, techniciens et un staff spécialisé en anesthésie et réanimation, cette action humanitaire a permis la réalisation gratuite de 70 interventions chirurgicales d'extraction de la cataracte, rapporte la MAP.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué provincial de la Santé et de la Protection sociale à Safi, Aziz Makhlouf, a souligné que cette opération s'inscrit dans le cadre de la quatrième édition des caravanes médicales spécialisées en ophtalmologie, qui visent à améliorer la qualité des prestations médicales et à les rapprocher des populations, notamment en milieu rural.

Les bénéficiaires de cette caravane, dont des pensionnaires d'établissements pénitentiaires, ont ainsi profité d'examens approfondis comprenant la mesure et la correction de la vue, ainsi que le diagnostic des cas nécessitant une intervention chirurgicale, a-t-il précisé.

De son côté, le coordinateur de l'Association marocaine médicale de solidarité, Benaïssa El Harmid, s'est félicité de la réussite de cette opération rendue possible grâce à la mobilisation et à l'implication de l'ensemble des partenaires, notant que deux unités mobiles équipées de technologies de pointe en chirurgie ophtalmologique ont été déployées, contribuant à l'amélioration de la qualité des soins prodigués.

Les consultations effectuées lors de cette caravane ont aussi permis de dépister plusieurs pathologies oculaires chroniques, contribuant ainsi à alléger la pression sur les structures hospitalières de la région, a-t-il ajouté.

M. El Harmid a par ailleurs rappelé que l'Association a mené, depuis sa création, plus de 28.000 interventions chirurgicales au profit de patients souffrant de troubles oculaires, en coordination étroite avec les différents acteurs locaux et partenaires institutionnels.

Cette initiative solidaire a été largement saluée par la population locale pour la qualité des prestations médicales offertes gratuitement, redonnant espoir et vision à de nombreux patients.