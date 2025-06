Cote d'Ivoire: Quinzaine de l'environnement - Une forêt de tecks inaugurée à Toumodi

Après six années de travail, une forêt de tecks d'un hectare a été inaugurée. Son reboisement est l'oeuvre de la direction régionale de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique du Bélier dirigée par Kouachi Augustine.

À l'occasion de la Quinzaine de l'environnement, elle a été visitée, le 17 juin, par les autorités. L'inauguration a été faite par N'Guessan Kouakou Germain, préfet de région.

Selon Kouachi Augustine, située en bordure de route, sur l'axe Toumodi-Dimbokro, non loin du village de Bendressou, la forêt est constituée de 1 600 plants de tecks mis en terre depuis 2019. « Depuis cette date, nous avons, avec l'aide des jeunes de Bendressou, nettoyé et protégé cet espace contre les boeufs et entretenu les plants jusqu'à obtenir une forêt verdoyante qui va contribuer au maintien de l'écosystème floral du Bélier », a-t-elle déclaré.

Elle a exprimé sa gratitude à la ministre gouverneure, Raymonde Goudou Coffie et aux autorités locales pour leur soutien. Elle a appelé les population à contribuer efficacement au maintien et à la survie de cet espace. Cela, à travers le débroussaillage régulier et la réalisation d'une clôture en barbelés pour lutter contre l'intrusion des animaux.

Pour atteindre cet objectif, elle a souhaité la contribution des cadres, des opérateurs économiques, des autorités, des organisations non gouvernementales et des personnes de bonne volonté.

Le préfet de région du Bélier, N'Guessan Kouakou Germain, a salué cette initiative. « Nous devons prendre conscience de l'importance de la préservation de nos ressources naturelles, de nos forêts. Chaque geste compte pour atténuer les effets de la désertification et de la sécheresse. Le dévouement de tous est indispensable pour garantir un avenir durable à notre planète », a-t-il indiqué.

La Quinzaine de l'environnement a été initiée par le gouvernement à l'effet d'engager chaque citoyen dans la préservation de l'environnement et contribuer à sa régénérescence par des actions fortes et planifiées.