Maroc: Les efforts de SM le Roi au profit de l'Afrique et Son rôle pour la protection des lieux saints à Al-Qods Acharif salués

Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), réunis les 21 et 22 juin à Istanbul pour la 51e session de leur Conseil, ont salué l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'Assiste, visant à permettre l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique.

Les ministres des Affaires étrangères islamiques ont souligné l'importance stratégique de cette Initiative Royale, qui s'inscrit dans le cadre de la solidarité agissante du Royaume du Maroc avec les pays africains frères en général et la région du Sahel en particulier.

Ils ont également loué l'Initiative des États africains atlantiques lancée par Sa Majesté le Roi, que Dieu Le Glorifie, en tant que processus de partenariat africain destiné à renforcer les liens de coopération et d'intégration entre les pays africains riverains de l'océan Atlantique, dans l'objectif de consolider la paix, la stabilité et la prospérité partagée dans la région.

Dans ce cadre, le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI a aussi salué le rôle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en tant que Leader sur la question de la migration en Afrique, ainsi que la poursuite par le Maroc de son rôle de "Champion Country" pour la mise en oeuvre du Pacte mondial sur les migrations.

En matière de lutte contre le terrorisme, les ministres se sont félicités du choix du Royaume du Maroc par les Nations Unies en tant que partenaire pour abriter le Bureau du Programme des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique, inauguré le 24 juin 2021 à Rabat, et salué l'expérience du Royaume à travers la présidence de l'Africa Focus Group relevant de la Coalition mondiale contre Daech, ainsi que l'ensemble des efforts déployés par le Royaume au niveau régional et international.

A cette occasion, le Maroc a été élu membre de la Commission Permanente Indépendante des Droits de l'Homme de l'OCI pour un mandat de trois ans, en reconnaissance de la place éminente qu'occupe le Royaume dans la promotion et la protection des droits de l'Homme tant au niveau national qu'international.

Par ailleurs, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la Coopération islamique ont salué les efforts continus de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'Assiste, président du Comité Al-Qods, pour la protection des lieux saints à Al-Qods Acharif.

Dans leur résolution sur "la Capitale de l'État de Palestine, Al-Qods Acharif", les ministres des Affaires étrangères islamiques ont loué le rôle substantiel joué par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, à travers la réalisation de plusieurs projets de développement au profit de la population de la ville sainte et le soutien à sa lutte.

La Déclaration d'Istanbul a également salué les efforts du Comité Al-Qods, sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et de son bras exécutif, l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, pour préserver l'identité de la ville sainte en tant que symbole de tolérance et de coexistence entre les trois religions monothéistes et consacrer son statut juridique.

Le 51e Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OCI a clôturé ses travaux dimanche par l'adoption de la Déclaration d'Istanbul et de plusieurs résolutions portant sur diverses questions politiques, économiques et culturelles concernant le monde islamique.