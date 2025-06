Un chapitre nouveau et porteur d'espoir s'est ouvert ce samedi 21 juin 2025 sur les rives du fleuve Congo. Dans la localité d'Osio, près de Kisangani, une cérémonie coutumière d'une profonde portée symbolique est venue sceller définitivement la paix entre les communautés Mbole et Lengola, mettant un terme spirituel et solennel à des tensions passées.

C'est un événement que toute la province de la Tshopo attendait. Après des mois de dialogue et la signature d'un accord de paix et de vivre-ensemble en décembre 2024, l'heure était à la consécration. Des centaines d'habitants des deux communautés se sont rassemblés pour assister à ce rituel ancestral, un moment où la parole donnée se transforme en un pacte sacré, où les gestes des anciens valident l'engagement des vivants.

Pour marquer l'importance capitale de cette réconciliation, l'État congolais s'est déplacé au plus haut niveau. C'est le Vice-Premier Ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Shabani Lukoo Bihango, qui a personnellement présidé cette cérémonie. Son arrivée à l'aéroport de Bangboka, accueilli par le Gouverneur de la province, Paulin Lendongolia, et l'ensemble des autorités locales, témoignait de la volonté du gouvernement de faire de cette paix un pilier de la stabilité régionale.

La cérémonie d'Osio n'était pas une simple formalité. Elle représentait le coeur battant d'un processus de paix mûrement réfléchi. En présidant ce rituel, le Vice-Premier Ministre n'a pas seulement agi en tant que représentant de l'État, mais aussi en tant que garant d'un engagement communautaire, reconnaissant la puissance des traditions comme ciment du vivre-ensemble. Pour les peuples Mbole et Lengola, cet acte public et spirituel est la garantie que la page est véritablement tournée, ouvrant la voie à une paix que l'on espère désormais durable.

Cette mission d'itinérance du patron de la sécurité nationale dans la Tshopo s'inscrit d'ailleurs dans une démarche plus globale de restauration de l'autorité de l'État et de renforcement de la sécurité. Au-delà de cet acte de réconciliation hautement symbolique, l'agenda du Vice-Premier Ministre prévoit l'inauguration de l'École de police de Kapalata, fraîchement réhabilitée. Un signal fort qui vise à doter la province d'une force de l'ordre mieux formée et équipée pour protéger les populations.

Enfin, son séjour à Kisangani sera également marqué par le lancement de la vulgarisation des textes légaux sur les comités de sécurité. Cette initiative vise à impliquer directement les citoyens dans la gestion de leur propre sécurité, créant ainsi un maillage solide entre les institutions et les communautés locales.

De la paix des coeurs scellée par les rites ancestraux à la consolidation des structures de sécurité, c'est une vision complète pour l'avenir de la Tshopo qui se dessine. La journée historique d'Osio restera comme le symbole d'une volonté partagée, celle de bâtir un futur où le dialogue et la coopération l'emportent sur la division.