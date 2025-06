Volonté du changement largement affichée. Vision réaliste des enjeux économiques mondiaux. Diplomatie agissante pour des résultats palpables. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, a pris part hier, lundi 24 juin 2025, au 17ème sommet des affaires USA-Afrique (US-Africa business summit), tenu à Luanda, en Angola.

Organisé par le Corporate Council on Africa (CCA), sous la férule du Président angolais, Joao Lourenço, cette session de haut niveau a réuni plus de 1 500 délégués dont des Chefs d'État, des chefs de gouvernement et des ministres africains, de hauts fonctionnaires du gouvernement américain ainsi que des dirigeants d'entreprises américaines et africaines.

En ce qui concerne la conduite des travaux, plusieurs panels ont été organisés autour du thème général : « les voies de la prospérité : une vision commune du partenariat entre les Etats-Unis et l'Afrique ». Le projet du corridor de Lobito a fait l'objet d'un panel spécifique. Principal orateur, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a délégué le vice-Premier Ministre, Ministre des transports, Voies de communication et Désenclavement pour présenter le corridor de Lobito. Ce projet est considéré comme le fondement d'un partenariat stratégique et souverain entre l'Angola, la Zambie et la République Démocratique du Congo (RDC).

Soutenu par des partenaires internationaux majeurs, comme les États-Unis via le Partenariat pour les infrastructures mondiales (PGII), ce projet va au-delà d'un simple axe logistique ; il devient un levier stratégique pour la stabilité, le désenclavement et le développement partagé, particulièrement crucial dans un contexte régional marqué par des tensions sécuritaires persistantes et des tentatives de déstabilisation externes », a dit le VPM Bemba.

« Le corridor de Lobito est un atout majeur pour la RDC car il offre au pays un accès direct et vital à l'océan Atlantique via le port de Lobito en Angola, facilitant l'exportation de ses précieuses ressources. Ce corridor est particulièrement crucial pour les minerais tels que le cuivre et le cobalt, qui représentent respectivement environ 65 % et 15 % des revenus d'exportation de la RDC, a renchéri le VPM au nom Chef de l'Etat.

Interrogé au sujet des raisons qui poussent la RDC à s'engager pleinement dans ce projet, le VPM a rassuré que "le Corridor de Lobito représente une alternative logistique fiable et structurante. Il permet de réduire considérablement le temps de transit de nos minerais vers les ports de l'Atlantique, ce qui améliore directement la compétitivité de notre chaîne de valeur. Grâce à une liaison ferroviaire modernisée, nous assurons un accès plus rapide, plus stable et plus économique aux marchés européens et nord-américains".

Mais, bien avant, dans son allocution d'ouverture, le Président angolais, Joao Lourenço a, par ailleurs, présenté les nombreux avantages qu'offrirait un partenariat économique entre les USA et l'Afrique.

«Avec ses terres arables, des minerais stratégiques et critiques, des terres rares et sa population à majorité jeune, l'Afrique se présente comme un espace privilégié d'un partenariat mutuellement avantageux avec les USA», a dit en substance le Président Joao Lourenço. Toutefois, a-t-il déclaré, « nous avons besoin d'un partenariat qui préserve nos souverainetés ».

«N'ayant jamais été impliqués dans la colonisation des pays africains, les USA doivent avoir une vision différente du partenariat économique avec l'Afrique, a conclu le Président angolais. Intervenant dans le même sens, le président de la Commission de l'Union Africaine s'est interrogé sur la faisabilité de ce partenariat au moment où 36 pays africains sont frappés d'interdiction de visas, l'Agoa supprimé et des taxes sont imposées aux pays africains.

Participation fructueuse pour Félix Tshisekedi

Il convient de noter qu'en marge de ces assises internationales de Luanda, le Président Félix Tshisekedi a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue Joao Lourenço. Il a aussi accordé plusieurs audiences avec le monde des affaires. Quant à la rencontre avec le Conseiller Afrique de Donald Trump, Massad Boulos, l'audience a été reportée en raison de l'arrivée tardive de ce dernier en Angola.