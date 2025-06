Dans un geste qui transcende les terrains de football pour s'inscrire dans une vision de développement et de coopération internationale, le Ministère du Tourisme de la République Démocratique du Congo (RDC) et le prestigieux club italien AC Milan ont scellé une alliance stratégique. Signé dans la capitale italienne, cet accord ambitieux ne se contente pas de mêler le sport et la promotion touristique, il jette les bases d'un partenariat multidimensionnel visant à catalyser le développement socioéconomique du géant africain.

L'accord a été paraphé par Didier M'Pambia Musanga, Ministre du Tourisme, et M. Paolo Scaroni, Président de l'AC Milan. Il positionne la RDC comme Partenaire Premium et Destination Touristique Officielle du club, offrant une visibilité sans précédent au patrimoine naturel et culturel congolais sur la scène mondiale.

Loin des déclarations d'intention, ce partenariat repose sur des axes d'intervention concrets et diversifiés. L'objectif est de créer un écosystème vertueux où la notoriété du club, qui compte environ 17 millions de fans en Afrique subsaharienne, sert de levier pour l'attraction de nouveaux investissements et la valorisation des richesses de la RDC.

Les actions phares de cette collaboration incluent : la promotion internationale du tourisme congolais, en capitalisant sur l'immense plateforme médiatique de l'AC Milan ; l'attraction d'investissements directs en créant des ponts entre les milieux d'affaires congolais, italiens et internationaux ; la réhabilitation d'une infrastructure sportive au bénéfice direct de la jeunesse congolaise ; la construction d'une école à Boma, un projet à forte portée sociale mené en partenariat avec la Fondation Mama Sofia.

Cette fondation a été créée par Zakia Seddiki Attanasio, veuve de l'ambassadeur italien Luca Attanasio, assassiné en RDC en 2021, ajoutant une dimension symbolique et humaine profonde à l'initiative.

Une autre action phare, est la création de la toute première AC Milan Academy en RDC, un projet destiné à l'encadrement et à la formation des jeunes talents footballistiques du pays dans un environnement sain et professionnel.

Pour le Ministre du Tourisme, Didier M'Pambia Musanga, cette initiative s'aligne parfaitement avec la vision du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi de repositionner la RDC sur la scène internationale comme puissance émergente. Il a souligné que cette collaboration crée un lien direct avec la Lombardie, l'une des régions les plus dynamiques d'Europe, renforçant ainsi « notre attractivité, notre visibilité et notre influence ».

Faisant écho à cette ambition, Paolo Scaroni, Président de l'AC Milan et de la Fondazione Milan, a mis en avant l'engagement du club dans une démarche de coopération innovante. Il a précisé que cette entente est en phase avec les objectifs du Plan Mattei pour l'Afrique, une initiative stratégique du gouvernement italien visant à bâtir un partenariat renouvelé et non prédateur avec le continent africain. « Nous voulons contribuer aux plans de développement de la RDC, en cohérence avec la vision de coopération internationale du gouvernement italien », a affirmé M. Scaroni.

L'enthousiasme généré par cette signature ne tardera pas à se matérialiser. Une délégation officielle du club milanais, conduite par son président Paolo Scaroni, est attendue prochainement à Kinshasa pour lancer officiellement les différents projets. Cette visite sera l'occasion d'organiser des rencontres avec les autorités congolaises, l'ambassade d'Italie et les acteurs économiques des deux pays pour consolider les synergies.

Ce partenariat est soutenu par la Fondazione Milan, qui a déjà investi plus de 12 millions d'euros dans des projets sociaux à travers le monde depuis sa création en 2003. Il illustre une nouvelle forme de diplomatie d'influence, où le soft power du football devient un puissant vecteur de développement économique, social et humain, ouvrant un nouveau chapitre prometteur pour la République Démocratique du Congo.