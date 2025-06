Afrique de l'Est: Le Ministère des AE - Le Porte-parole du Gouvernement Kényan Admet le Soutien des ÉAU à la Milice Terroriste

Port-Soudan, 24-6-2025 (SUNA) - Le ministère des Affaires étrangères du Soudan a déclaré que le porte-parole du gouvernement kényan avait reconnu, le 16 juin en cours, que les Émirats arabes unis soutiennent la milice terroriste, dans le but de s'emparer des ressources naturelles du Soudan et d'atteindre les côtes de la mer Rouge. Le ministère a précisé que cette déclaration confirme une réalité désormais connue de tous.

Le ministère a ajouté, dans un communiqué : « Ce qui est encore plus préoccupant, c'est l'implication directe du gouvernement kényan dans le soutien à la milice terroriste. Le mois dernier, les forces armées soudanaises ont découvert à Khartoum des armes et des munitions portant les marques de l'armée kényane dans des entrepôts utilisés par la milice ». Il a souligné que le Kenya constitue depuis un certain temps une voie principale pour l'acheminement de l'aide militaire émiratie à la milice terroriste.

Le communiqué poursuit : « Au lieu d'expliquer la violation flagrante par son gouvernement du droit international et des principes de bon voisinage, le porte-parole kényan a tenté de justifier le soutien des Émirats arabes unis à la milice en alléguant que certains pays soutiennent les forces armées soudanaises -- des affirmations sans fondement. »

Le ministère a affirmé que le devoir constitutionnel et moral des forces armées soudanaises, en tant qu'armée nationale, est de protéger le pays et ses citoyens. Il a appelé la communauté internationale à soutenir le Soudan dans l'exercice de son droit à la légitime défense face à cette milice terroriste barbare et à ses soutiens étrangers, tout comme elle a aidé à lutter contre les organisations comme Daech, Boko Haram et Al-Shabaab. Le terrorisme de la milice des Janjawid n'est pas moins dangereux que les actes de ces groupes extrémistes.

Le ministère a ajouté : « Ce qui est encore plus grave, c'est la tentative du porte-parole du gouvernement kényan de promouvoir la division du Soudan, en faisant référence à ce qu'il appelle "le gouvernement parallèle" proclamé par la milice terroriste, qu'il a qualifié de 'gouvernement de paix'. » Il a rappelé que l'Organisation des Nations unies, l'Union africaine, de nombreuses organisations régionales et internationales ainsi que plusieurs pays ont condamné l'annonce faite par la milice concernant la formation d'un gouvernement parallèle, et que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a demandé à tous les États membres de s'abstenir de soutenir de telles initiatives.

Le ministère a conclu en soulignant que l'insistance du gouvernement kényan sur cette approche dangereuse et irresponsable représente une menace sérieuse pour la sécurité et la stabilité régionales, ainsi que pour l'unité territoriale et l'institution étatique des pays africains.

Le Soudan a réitéré son appel au Kenya à respecter la Charte des Nations unies, l'Acte constitutif de l'Union africaine et les textes fondateurs des organisations régionales concernées, à cesser toute forme de soutien à la milice terroriste, et à réaffirmer son respect du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États.