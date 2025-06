Le Gouvernement congolais, par l'entremise de son Porte-parole, réaffirme sa détermination à accompagner les efforts du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à consacrer la restauration effective de la sécurité des populations et de la paix dans la partie Est de la RDC. Malgré l'agression persistance menée par le Rwanda et le M23/AFC, Patrick Muyaya Kambwe, Ministre de la Communication et médias, insiste sur la confiance. Dans une interview réalisée depuis Rome, en Italie, dimanche 23 juin 2025, il a encouragé, en effet, les congolais à continuer de soutenir la vision du Chef de l'Etat, incarnée par sa diplomatie, considérée comme étant agissante, au nom de l'intérêt national, surtout en cette période où Kinshasa se prépare à apposer sa signature sur un Accord de paix pour régler son conflit avec Kigali, sous les auspices de Washington.

Soutien national à Félix Tshisekedi

"Je crois qu'il n'y a pas raison d'être septique parce que le Président de la République, depuis le premier jour qu'on est dans ce conflit, s'assure que son action diplomatique ne compromette nullement ce que nous avons comme acquis, nos frontières, nos richesses. Qu'on ne vous trompe pas, nous n'y dérogerons pas. Il ne faut pas oublier que le préalable pour aller vers une intégration économique, comme on en parle, c'est la paix durable et définitive.

Et c'est ce sur quoi nous travaillons et nous allons encore travailler dans les mois qui viennent. Il faut mettre une trêve à toute forme de spéculations. Il faut considérer que nous sommes dans un conflit trentenaire et que nous sommes dans une phase qui peut nous permettre d'en finir une fois pour toutes. Il faut bien que tout le monde tienne compte de la sensibilité. Il faut surtout que les congolais continuent de faire confiance à l'action du Président de la République et du Gouvernement sur ce qui nous est acquis", a affirmé le Porte-parole du Gouvernement, dans sa communication.

Poussé à expliquer les termes prévus par l'accord prévu par Washington, le Ministre Patrick Muyaya a préconisé l'apaisement, assurant que la partie congolaise tiendra au respect de la souveraineté du territoire de la RDC. "(...), je vous renvoie dans ce qu'a été dit dans la Déclaration des principes. Je vous renvoie à ce qui sera dit après la signature. Il est prématuré pour nous d'aller dans des commentaires puisque je vous ai expliqué que c'était un processus sensible, c'était un deuxième pas dans la bonne direction. Attendons le troisième et le quatrième pas. Nous aurons l'occasion d'aller dans les détails.

Pacte social pour la paix

"Le contexte de 2016 avec le dialogue autour de la Cenco, n'est pas celui de 2024 ou de 2025. N'oubliez pas qu'on a eu une élection où le Président de la République a été massivement élu. N'oubliez pas qu'il y a certains partis qui avaient fait le choix de boycotter ces élections. Alors, c'est malsain de vouloir se greffer sur une crise d'origine extérieure pour penser qu'on peut revenir d'une autre manière à la table.

Comme préalable, je pense, c'est de condamner l'ennemi, condamner ceux qui nous attaquent", a commenté le Ministre de la Communication et médias, répondant aux questions des professionnels des médias sur la réception, par le Président Félix Tshisekedi, le week-end dernier, des Evêques catholiques de la Cenco et les responsables de l'ECC.

Grands hommes au Bienheureux Floribert Bwana

"Nous savons où les faits se sont passés il y a dix-huit ans. Floribert Bwana qui vivait à Goma dans le Nord-Kivu. Vous savez que cette partie est sous occupation. Il était important pour les membres du Gouvernement pour montrer le signe de l'honneur que faisons à ce compatriote, mais aussi le signe que nous sommes toujours en communion avec nos populations qui sont aujourd'hui sous le dictat des occupants.

C'était donc important pour nous de faire ce déplacement non pas seulement pour assister aux activités prévues, notamment la messe de béatification, mais aussi la messe de lundi que nous avions eue avec toute la communauté congolaise qui s'était déplacée de Goma, de Kinshasa et de l'Italie.

Aujourd'hui, Bwana Chui est un modèle pour pas seulement les jeunes congolais. Beaucoup n'avaient peut-être pas fait attention. Mais, à la messe de François, à Kinshasa, au Stade des Martyrs, il était revenu sur ce qu'a été le parcours de ce jeune. Cela a été rappelé par le Pape Léon XIV à l'occasion de l'audience qu'il a bien voulu accorder à la délégation congolaise présente à Rome.

C'est cette symbolique qui, à nos yeux, était très importante. Mais aussi, avoir des moments d'entretien avec nos populations de Goma pour qu'ils comprennent davantage la position qui est la nôtre, la solidarité avec laquelle nous vivons au quotidien et la préoccupation absolue du Gouvernement, qui est celle de voir comment rapidement ramener la paix dans cette partie du pays mais aussi soulager leurs difficultés quotidiennes", a explicité Patrick Muyaya Katembwe, depuis Rome, dans cette interview pertinente accordée à quelques membres de la presse venus de Kinshasa.