Kumar Iyer, Ambassadeur désigné du Royaume-Uni auprès des Nations Unies et l'Organisation Mondiale du Commerce à Genève, a effectué une visite à Kinshasa, du 17 au 19 juin, où il a rencontré des autorités locales et visité des projets visant à renforcer la coopération bilatérale entre le Royaume-Uni et la République Démocratique du Congo.Au cours de sa visite, M. Iyer a eu une réunion bilatérale productive avec le Ministre du Commerce de la RDC, Julien Paluku. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations commerciales, la promotion du développement durable, ainsi que l'identification de nouvelles opportunités de collaboration dans des secteurs clés tels que l'agriculture, les infrastructures et la modernisation des douanes, entres autres.

M. Iyer a également visité un projet pilote de transformation rurale rapide, Inye Village, du Programme Alimentaire Mondial (PAM). Ce projet innovant vise à améliorer la sécurité alimentaire et la productivité agricole dans les zones rurales, essentiellement un mini-réseau combinant électricité, eau & alimentation. Un levier pour l'agriculture, les femmes, les jeunes, l'école et la santé. M. Iyer a salué le potentiel de ce projet pour améliorer les conditions de vie des communautés locales et a souligné le soutien continu du Royaume-Uni aux initiatives de développement en RDC.

En outre, M. Iyer a visité le Centre d'Excellence de Kitambo, qui se trouve dans l'enceinte de la Maternité de Kitambo, où il a pu constater l'importance des services de santé maternelle pour améliorer les résultats en matière de santé des femmes et des enfants, plus précisément dans la lutte contre la mortalité maternelle liée à l'accouchement et à l'avortement non sécurisé. Cette visite souligne l'engagement continu du Royaume-Uni à promouvoir l'accès aux soins de santé en RDC, en particulier dans les communautés vulnérables.

La visite de M. Iyer témoigne des liens de plus en plus solides entre le Royaume-Uni et la RDC et met en lumière les objectifs communs de renforcer la coopération économique et d'améliorer les conditions de vie des congolais.