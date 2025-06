Cameroun: La sécurité sanitaire des aliments comme priorité dans la chaine de production au pays

La démonstration a été faite à l'usine Nestlé Cameroun de Bonaberi Douala. C'était à lors de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, célébrée chaque 7 juin. A l'occasion, Nestlé Cameroun a ouvert les portes de sa sa chaine de production de à ses partenaires, l'administration et la presse. La sécurité sanitaire des aliments était au menu des discussions. Avec comme credo : qualité et sécurité dans chaque bouchée. Des experts ont été conviés pour entretenir les employés sur le sujet

A Nestlé, on confesse que « c'était pour nous une occasion importante de renforcer notre engagement envers la sécurité sanitaire des aliments et la consolidation d'une véritable culture de la qualité au sein des employé » Pour y parvenir, deux experts ont été conviés à savoir Pr Blanche Étoundi de la Faculté des sciences de l'Université de Douala, Étienne Oussil, point focal One health Cameroon. La trame des discussions était axée sur le fondement scientifique de la sécurité sanitaire des aliments et les règles qui la régissent.

Auparavant, il y a eu une visite d'usine, sous la houlette d'Edith Nkemboh, membre de l'équipe de production. Elle avait pour objectif toucher des yeux « les mesures concrètes pour garantir à nos consommateurs des aliments sains » Au cours de cette visite de la chaine de production on a été édifié sur les Bonnes Pratiques d'Hygiène (BPH), les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF), le plan HACCP (Analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise), la lutte contre les nuisibles, la gestion des allergènes, les bonnes pratiques de stockage et de distribution, la traçabilité et la gestion documentaire, ainsi que la formation et la sensibilisation continues du personnel. Pour Edith Nkemboh « Ces actions sont appliquées chaque jour pour garantir des produits sûrs et sains tout au long de la chaîne de valeurs ».

Ensuite, au cours de l'atelier organisé dans la salle des conférences devant tout le personnel rassemblés, Etienne Oussil les a entretenus sur les principes qui régissent la sécurité sanitaire des aliments. Question de mieux les outiller pour mieux identifier et prévenir les risques liés à la qualité et à la sécurité des aliments.

Pour sa part, Le Pr Blance Etoundi a exposé sur les fondements scientiques sur la securité sanitaire des aliments qui garantissent le bien etre des consommateurs.

Tout cela a fait dire à l'Administrateur Général de Nestlé Cameroun, M. Aboubacar COULIBALY que « L'activité d'aujourd'hui illustre notre engagement à offrir des aliments sains à nos consommateurs. Il est essentiel que chaque collaborateur comprenne que cette responsabilité est à la fois collective et individuelle. Chacun, à son poste, joue un rôle clé : s'impliquer pleinement, respecter les règles, rester vigilant et signaler sans délai toute situation à risque »