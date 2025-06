<strong>Addis-Abeba, le — Plus de 6,1 milliards de personnes, soit environ les trois quarts de la population mondiale, sont désormais protégées par au moins une mesure de lutte antitabac dans le cadre de la stratégie MPOWER de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Le jalon a été révélé dans le rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme à l'horizon 2025, lancé le 23 juin lors de la Conférence mondiale sur la lutte antitabac à Dublin.

Lancé en 2007, le programme MPOWER comprend six stratégies éprouvées visant à réduire le tabagisme : surveillance du tabagisme et des politiques de prévention, protection contre la fumée de tabac, aide au sevrage tabagique, mise en garde contre les dangers du tabac, application des interdictions de publicité et de promotion, et augmentation des taxes sur les produits du tabac.

En 2007, seulement un milliard de personnes étaient couvertes par au moins une de ces mesures. Ce nouveau chiffre reflète une évolution majeure des efforts de lutte antitabac à l'échelle mondiale.

Selon le rapport, 155 pays ont mis en oeuvre au moins une mesure MPOWER conforme aux meilleures pratiques. Quatre pays - le Brésil, l'île Maurice, les Pays-Bas et la Turquie - ont pleinement mis en oeuvre les six mesures, tandis que sept autres, dont l'Éthiopie, l'Irlande, la Jordanie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Slovénie et l'Espagne, sont à deux doigts de la mettre pleinement en oeuvre.

Malgré ces progrès, le rapport met en évidence de graves lacunes.

Quarante pays n'ont toujours pas adopté une seule mesure MPOWER conforme aux normes les plus élevées recommandées. De plus, plus de 30 pays autorisent encore la vente de cigarettes sans avertissements sanitaires obligatoires. L'OMS avertit que l'ingérence de l'industrie du tabac constitue un défi croissant qui menace de compromettre les progrès réalisés au cours des deux dernières décennies.

Le rapport souligne l'augmentation des avertissements sanitaires illustrés sur les emballages de tabac.

Le rapport note également que 110 pays n'ont pas mené de campagnes médiatiques antitabac depuis 2022, malgré leur efficacité. Néanmoins, 36 % de la population mondiale vit désormais dans des pays ayant lancé des campagnes de bonnes pratiques, contre 19 % il y a seulement trois ans.

L'OMS rapporte que 79 pays ont désormais mis en place des lois antitabac, dont l'Indonésie, la Malaisie, la Sierra Leone, la Slovénie et l'Ouzbékistan.

Par ailleurs, la réglementation des dispositifs électroniques d'ingestion de nicotine (DIEN), tels que les cigarettes électroniques, se développe. Le nombre de pays réglementant ou interdisant les DIEN est passé de 122 en 2022 à 133 en 2024. Cependant, plus de 60 pays ne disposent toujours d'aucune forme de réglementation.

L'OMS appelle à une action mondiale urgente pour combler les lacunes politiques, renforcer l'application de la loi et résister à l'influence de l'industrie du tabac, soulignant qu'un investissement continu dans des outils éprouvés est essentiel pour mettre fin à l'épidémie de tabagisme.