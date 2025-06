Ile Maurice: Sébastien Lamy - «85 % des bâtiments endommagés ont été rénovés depuis le passage de Chido»

🔵 Avec l'enveloppe de Rs 25 millions dédiée à la mise en oeuvre du «Masterplan pour Agaléga», quelles seront les premières actions concrètes sur le terrain ?

Le Masterplan pour Agaléga propose un développement à visage humain. L'objectif est double : améliorer la qualité de vie des Agaléens tout en les rendant plus autonomes. Ce plan repose sur une approche intégrée, cohérente et inclusive, qui se veut juste et respectueuse de l'environnement et de la biodiversité propre à l'île.

Parmi les premières actions concrètes, il s'agit notamment de réduire la dépendance d'Agaléga vis-à-vis des importations de légumes et de produits frais en provenance de Maurice. Pour cela, l'Outer Islands Development Corporation (OIDC) met en place plusieurs initiatives : encouragement au kitchen gardening (jardin potager domestique) ; développement de l'élevage de poules pondeuses et de ruminants (bovins, caprins et ovins) ; mise en place d'une ferme modèle (Model Farm).

Dans le cadre de l'Agalean Women Empowerment Initiative, soutenue par le Prime Minister's Office, l'OIDC a distribué du matériel agricole de base et des semences de plusieurs variétés de légumes à 75 Agaléennes. Une journée de formation a également été organisée à Maurice, avec l'appui du FAREI, pour les participantes qui s'y trouvaient. Celles restées à Agaléga bénéficient du soutien de l'Agricultural Development Officer (ADO) de l'OIDC, chargé de les conseiller, de les accompagner sur le terrain et d'assurer un suivi personnalisé du projet.

Concernant le volet élevage, l'OIDC travaille actuellement en collaboration avec la Veterinary and Livestock Section du ministère de l'Agro-industrie pour mettre en place un système d'élevage sylvopastoral. Ce modèle combinera élevage, plantation d'arbres fruitiers, pâturage et apiculture, dans une logique durable et adaptée au contexte local.

Enfin, la ferme modèle - gérée par l'ADO de l'OIDC - servira de centre de formation pour les habitants souhaitant s'initier ou se perfectionner dans le domaine agricole.

🔵 Avez-vous déjà identifié les priorités absolues pour améliorer durablement la qualité de vie des habitants?

Au-delà des dégâts causés par le cyclone Chido, la récente visite ministérielle d'avril dernier a mis en évidence les nombreuses lacunes infrastructurelles dont souffre Agaléga. Ce déplacement officiel a été un moment charnière, révélant l'urgence d'une intervention coordonnée pour améliorer durablement les conditions de vie des habitants.

À la suite de cette mission, un comité de coordination regroupant l'ensemble des ministères et départements concernés a été mis en place. Présidé par le Premier ministre adjoint, Paul Bérenger, ce comité a pour objectif de piloter les actions prioritaires à entreprendre sur le terrain, dans une approche transversale et cohérente.

Parmi les urgences identifiées figurent la réparation et la reconstruction des infrastructures endommagées par le cyclone, ainsi que la construction de logements supplémentaires pour répondre à la pression démographique. D'autres axes tout aussi essentiels ont été définis, notamment la mise en oeuvre d'un système hybride de production d'électricité à base d'énergie solaire, l'amélioration du réseau de distribution électrique, et le renforcement de la connectivité mobile et internet.

Dans cette optique, une équipe d'experts - composée d'ingénieurs et d'architectes du ministère des Infrastructures nationales, d'officiers du ministère des Terres et du logement, ainsi que d'ingénieurs du CEB - s'est récemment rendue à Agaléga pour mener une évaluation technique approfondie. Les recommandations issues de leurs rapports serviront de base à la mise en oeuvre des projets à venir.

Mais au-delà des infrastructures, c'est tout un travail de développement humain qui est amorcé. Face à la montée du chômage sur l'île, il devient crucial de stimuler l'entrepreneuriat, de renforcer les compétences locales et de créer des opportunités durables pour la population agaléenne. Les autorités s'engagent à mobiliser les ressources nécessaires afin de permettre aux habitants de devenir les véritables artisans du développement d'Agaléga.

Plusieurs mois après le passage du cyclone Chido, les efforts de reconstruction et de rénovation se poursuivent, bien que certains retards aient freiné l'élan initial. L'île a en effet connu un enchaînement malheureux d'événements. Peu après le passage du cyclone, l'accident du MV Trochetia a eu pour conséquence l'interruption des liaisons régulières entre Maurice et Agaléga. De nombreux Agaléens, dont plusieurs employés de l'OIDC, sont ainsi restés bloqués à Maurice pendant de longues semaines, laissant l'antenne locale de l'OIDC fonctionner en sous-effectif.

Ce contexte a inévitablement ralenti les travaux de remise en état, mais les équipes sur place ont continué à avancer. Selon le dernier rapport soumis par l'Acting Resident Manager, 85 % des bâtiments endommagés ont d'ores et déjà été rénovés. Les constructions ayant subi des dommages structurels plus importants font actuellement l'objet d'évaluations techniques approfondies.

Une équipe pluridisciplinaire - composée d'ingénieurs et d'architectes - est présente sur l'île pour effectuer ces évaluations. Leurs recommandations permettront de définir les mesures à adopter pour sécuriser, réparer ou reconstruire les infrastructures concernées. Du côté des cocoteraies, les travaux de réhabilitation ont également pris du retard. Toutefois, avec le retour progressif des travailleurs de l'OIDC à Agaléga, la cadence des travaux est appelée à s'accélérer dans les semaines à venir.

🔵 Quels sont les secteurs les plus touchés et quelles mesures ont été prises en urgence ?

Chido a été une véritable catastrophe pour l'île. Rien n'a été épargné. Du matériel de construction a été dépêché sur l'île en urgence à la suite du cyclone et des travailleurs du ministère des Infrastructures nationales pour aider dans les premiers efforts de reconstruction.

🔵 L'accessibilité reste un défi majeur pour la population. Envisagez-vous des solutions à long terme - qu'elles soient maritimes ou aériennes - pour répondre aux besoins de mobilité et désenclaver durablement l'archipel ?

Avec les infrastructures et les ressources actuellement disponibles, l'OIDC affrète le MV Trochetia sur une base trimestrielle pour assurer le transport des passagers, des vivres, du carburant et d'autres marchandises essentielles. Ce service demeure, à ce jour, le principal lien logistique entre l'île et le reste du pays.

Quant à une augmentation de la fréquence des vols commerciaux, cette décision dépasse le champ d'action de l'OIDC. Elle relève d'autres instances et nécessite une coordination entre les autorités compétentes en matière de transport aérien et d'aménagement du territoire.