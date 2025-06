Ile Maurice: Les propriétaires font fuir un voleur avec un bâton

Un après-midi qui devait être paisible a viré à l'angoisse pour deux préposées affectées à la pharmacie de Bambous. Il était environ 14 h 25, jeudi dernier, quand un homme a débarqué et a pris comme prétexte d'avoir besoin de médicaments. Deux jeunes employées étaient seules au comptoir. Il est ressorti de l'officine en prétendant qu'il allait chercher de l'argent. Mais son intention était tout autre.

À cette heure-là, les rues étaient désertes et le jeudi, la majorité des commerces ferment plus tôt que d'habitude. Aucun passant. Aucun témoin. L'homme en a profité pour revenir en courant, brandissant un couteau sous leur nez et les menaçant. Terrorisées par cette irruption soudaine et violente, elles ont hurlé. Leurs cris de détresse ont aussitôt alerté les propriétaires, qui se trouvaient à l'arrière du local.

Ces derniers ont accouru pour voir ce qui se passait et n'ont pas tardé à réagir. «Il nous a demandé Rs 2 000. Il disait qu'il en avait vraiment besoin et que si on lui remettait l'argent, il ne ferait de mal à personne. On lui a dit de s'en aller», raconte le propriétaire. Alors qu'il faisait mine de s'éloigner, l'homme a brusquement renversé la caisse et s'est emparé d'environ Rs 800. Ce qui a déclenché la colère des propriétaires. «S'il était parti sans rien prendre, on ne l'aurait pas frappé. Mais là, il a volé», explique la pharmacienne.

Face à cet homme armé, les propriétaires n'ont pas cédé à la panique et ont empoigné un bâton pour faire face au voleur avec détermination. La scène a été captée par les caméras de surveillance. Le voleur a alors pris ses jambes à son cou. Mais il a finalement été arrêté hier, lundi 23 juin, par la CID.

Même si les deux préposées sont physiquement indemnes, elles restent aujourd'hui profondément traumatisées par cette attaque.