Ile Maurice: De la prêtrise à l'art inspiré par la mer

Prêtre en retrait, Alexis Wiehe expose ses oeuvres à La Potinière, à Curepipe, du 4 au 30 juin. Il y révèle un nouveau visage : celui d'un artiste dont la mer, le silence et une profonde quête intérieure nourrissent la créativité.

Après 18 ans de mission, dont deux à Maurice, Alexis Wiehe a dû se retirer de l'Église catholique à la suite de manquements au devoir de célibat. Cette rupture a marqué le début d'une période qu'il décrit comme un «ermitage» et «deux ans de vie recluse». «J'avais besoin de silence, de recul. J'étais à la fois vidé et ouvert à autre chose», confiet-il. C'est dans cette solitude qu'il a renoué avec une passion ancienne : la création artistique. Avec le temps et le silence, Alexis s'est ouvert à la pyrogravure, puis s'est laissé guider par les trésors rejetés par la mer, comme les oursins et les coquillages. «Créer commence par un émerveillement.»

Ses premières oeuvres étaient des croix chrétiennes, un symbole qu'il a réinterprété: «La croix, instrument de mort, devient un signe de lumière.» Progressivement, son univers s'est étendu à des formes plus abstraites et poétiques, imprégnées de sa sensibilité et d'un profond ancrage spirituel. Sans chercher à évangéliser, Alexis Wiehe explore une voie intérieure. «Je ne fais pas de prosélytisme. Je partage simplement ce que je suis devenu.»

Pour lui, chaque pièce reflète son cheminement personnel, une manière de faire parler le silence. «On est trop pris par les écrans. Il faut apprendre à regarder à nouveau. Chaque recoin de Maurice est un trésor.» Son exposition marque une nouvelle étape dans ce parcours singulier, présentant des oeuvres qui racontent, sans mots, un chemin de réinvention.