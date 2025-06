Tunisie: Espérance de Tunis - Chelsea - Où voir le match ?

L'Espérance Sportive de Tunis disputera dans la nuit de mardi à mercredi l'un des matchs les plus attendus de son histoire récente. Les Sang et Or affrontent Chelsea FC au Lincoln Financial Field de Philadelphie, pour le compte de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde des clubs. Coup d'envoi prévu à 02h00 du matin (heure tunisienne).

Ce duel décisif oppose deux équipes à égalité de points (3), chacune ayant remporté un match et concédé une défaite. Une victoire qualifierait directement le vainqueur pour les huitièmes de finale, tandis qu'un match nul pourrait profiter à Chelsea, avantagé par la différence de buts.

Côté tunisien, l'Espérance devra composer sans Youcef Belaïli, suspendu, mais pourra compter sur le bloc solide qui a triomphé du LAFC américain (1-0) lors de la dernière journée. En face, Chelsea, battu par Flamengo (2-1), tentera de rebondir pour ne pas sortir prématurément du tournoi.

Diffusion en direct : où voir le match ?

· DAZN : La plateforme sportive diffuse le match gratuitement en Tunisie et dans plusieurs pays, dont la France, les États-Unis et le Canada. L'application est accessible sur smartphone, tablette, smart TV et navigateur web.

· MBC : En Tunisie, le groupe saoudien retransmet également la rencontre sur ses chaînes sportives.

· Tabii : Pour les spectateurs en Amérique du Nord, l'application "Tabii" permet également de suivre la rencontre en simultané.