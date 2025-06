Afrique du Nord: Santé - Renforcer le partenariat tuniso-égyptien

Dans le cadre des liens fraternels solides entre la Tunisie et l'Égypte, et en concrétisation des directives de Son Excellence le Président Kais Saied et de Son Excellence le Président Abdel Fattah al-Sissi, une rencontre a eu lieu ce lundi 23 juin 2025, au soir. Elle a réuni le ministre tunisien de la Santé, le Dr Mustapha Ferjani, et son homologue égyptien, le Dr Khaled Abdel Ghaffar, vice-Premier ministre et ministre de la Santé et de la Population.

Cette rencontre a représenté une opportunité de renforcer le partenariat entre les deux pays dans plusieurs domaines de santé prioritaires, notamment l'industrie pharmaceutique, le tourisme médical et hospitalier. L'échange d'expériences réussies et l'intensification de la coopération technique et scientifique ont également été abordés.

Les deux parties ont souligné l'engagement des dirigeants des deux pays à traduire ces relations distinguées en projets concrets qui bénéficieront directement à la santé des citoyens et qui consacreront le droit de chacun.