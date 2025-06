Togo: Assurance - Le gouvernement serre la vis sur les courtiers

Le secteur de l'assurance au Togo poursuit sa mue vers une professionnalisation renforcée. Ce mardi, s'est ouvert à Lomé un séminaire de formation à l'intention des courtiers d'assurance.

Une rencontre importante dans un contexte où les autorités veulent réguler davantage l'intermédiation et assurer la conformité aux exigences du marché commun africain (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances, CIMA).

Désormais, exercer comme courtier d'assurance au Togo ne sera plus une simple formalité. Toute demande d'agrément est désormais conditionnée à un avis favorable préalable, délivré après enquête de moralité menée par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile.

C'est ce qu'a annoncé Koffi Elom Masé Assignon, directeur national des Assurances et représentant du ministre de l'Économie et des Finances.

Cette mesure entre dans le cadre d'une réforme structurante voulue par les autorités pour assainir le secteur et rehausser ses standards de gouvernance. Objectif affiché : assurer la probité, la transparence et l'efficacité dans l'intermédiation.

Dans son discours d'ouverture, M. Assignon a dressé un constat préoccupant : dysfonctionnements administratifs, méconnaissance des textes CIMA, irrégularités dans la production des états réglementaires, manque de transparence...

À cela s'ajoute un défi critique : le niveau alarmant des primes impayées, estimé à 2,5 milliards de Fcfga en 2024, mettant en péril la stabilité des compagnies d'assurance.

Face à ces dérives, le régulateur appelle à un changement radical de culture dans le métier de courtier : plus de rigueur, plus de responsabilité, et surtout, une meilleure appropriation des outils de suivi et de reporting.

Le secteur de l'assurance togolais joue un rôle croissant dans la mobilisation de l'épargne, la protection sociale et la résilience économique. D'où l'importance de former des professionnels compétents et conformes aux normes en vigueur.

Les courtiers, en tant que premiers interlocuteurs des assurés, ont une responsabilité stratégique dans la chaîne de valeur du secteur. Ils doivent inspirer confiance et fiabilité.

Malgré les défis, le secteur affiche de bons indicateurs de croissance.