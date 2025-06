Tunisie: Aujourd'hui, 69e anniversaire de l'armée - Les sentinelles ne craignent pas la mort !

Notre armée fête aujourd'hui ses 69 ans. Fondée le 24 juin 1956, soit peu après l'indépendance du pays, elle s'identifie à sa mère patrie, portant son étendard, ici et ailleurs.

Au fil des jours et des ans, officiers, sous-officiers, soldats, femmes et hommes engagés, volontiers, dans la défense nationale ont dû faire l'histoire d'une institution militaire à vocation multiple.

Grande muette, digne de ce nom, elle répond toujours présent. En toutes circonstances, elle n'a jamais bronché, agissant en connaissance de cause. Sentinelles, sur tous les fronts, nos forces armées nous défendent à tout prix. Ces hommes valeureux ne craignent point la mort pour défendre la souveraineté et l'intégrité de nos frontières. A toute l'armée nationale, toutes unités confondues, chapeau bas!

Discipline et engagement

Que ce soit en temps de paix ou de guerre, l'armée tunisienne fait preuve de patriotisme et de dévouement, marquant ainsi autant de points. Discipline et engagement étant, alors, sa devise sacrée qui incarne tous les honneurs des combattants. Elle brille par ses interventions à temps : incendies, inondations, sauvetage et secours et bien d'autres catastrophes naturelles.

Son rôle de développement est capital, d'autant qu'il revêt une dimension nationale censée donner une valeur ajoutée. Les mégaprojets à caractère agricole ou d'infrastructure réalisés sous l'égide de l'institution militaire n'ont pas manqué d'avoir un impact positif sur le vécu socio-économique des citoyens.

Et les exemples d'initiatives et d'actions n'en finissent pas, dont le fameux projet pilote du développement de Rejim Maâtoug, au fin fond du désert, dans le sud tunisien. Depuis des décennies, cette région frontalière a dû sortir du néant, devenue un endroit verdoyant, où sont plantés des palmiers dattiers, répartis en parcelles comme sources de revenu pour les habitants.

L'objectif étant, a priori, de les fixer dans leur région, en leur apportant le soutien financier nécessaire à même d'assurer à ce projet les atouts de productivité et de pérennité. Il était aussi intéressant de faire de cette zone un modèle de développement aux enjeux économique et écologique, soit créer des postes d'emploi d'une part et réduire la pression sur les anciennes oasis de Nefzaoua et de Jerid, d'autre part.

En vertu du dernier décret datant du 8 mai 2025, l'Office du développement de Rejim Maâtoug est, désormais, rebaptisé Office de Rejim Maâtoug pour le développement du sud et du Sahara. Cela dit, il y aura, certes, une nouvelle vision globale et prospective.

Volet formation, l'armée nationale lui a, également, dédié une place de choix. Outre l'enseignement universitaire dans les académies militaires, l'apprentissage professionnel fourni aux jeunes recrues fait du Service national un projet de vie. Dispensé en plusieurs spécialités, ce mode de formation est en mesure de répondre aux besoins du marché en compétences professionnelles hautement qualifiées.

La victoire, un si précieux allié !

L'armée nationale n'a jamais ménagé ses efforts. Face au terrorisme, le côté opérationnel s'est renforcé, ces dernières années, au rythme d'une longue guerre acharnée contre des jihadistes retranchés dans des massifs forestiers. Bien que nombre de nos hommes soient tombés en martyrs, la victoire leur était toujours un si précieux allié.

Missions outre-mer, nos forces armées n'ont jamais failli à leur devoir humanitaire. Elles répondent toujours à l'appel de l'ONU, sous les auspices des Casques bleus. Et combien de fois elles ont participé aux opérations de maintien de la paix, spécialement déployées dans des zones de conflit, en Afrique comme en Asie.

Au fur et à mesure, l'armée tunisienne s'affranchit de sa zone tampon pour s'ouvrir sur son environnement immédiat. Elle s'immerge dans un milieu aussi social que sociétal. Et il n'était, alors, point étonnant de voir des citoyens lui offrir, un jour, les jasmins de la révolution. 14 ans déjà, notre armée continue à jouir d'une telle reconnaissance. N'est-elle pas l'autre face de la patrie !