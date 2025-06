Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a affirmé ce mardi 24 juin que la position diplomatique de la Tunisie est de principe et s'inscrit dans une politique constante de soutien aux pays musulmans et de condamnation de toute forme d'agression à leur encontre.

Intervenant lors d'un colloque organisé au siège de l'Académie diplomatique à l'occasion de la Journée internationale de la femme dans la diplomatie, le ministre a souligné que la Tunisie défend une diplomatie axée sur le rejet de la violence et le soutien aux causes justes, au premier rang desquelles figure la cause palestinienne.

Il a insisté sur la nécessité de maintenir la question palestinienne au coeur de l'action diplomatique tunisienne, afin de permettre au peuple palestinien de recouvrer ses droits légitimes sur l'ensemble de ses terres historiques, avec al-Quds comme capitale.

Par ailleurs, le ministère des Affaires étrangères a réaffirmé, dans un communiqué publié lundi soir, la solidarité de la Tunisie avec la République islamique d'Iran, tout en condamnant toute atteinte à sa souveraineté, à son intégrité territoriale et à la sécurité de son peuple.

Le communiqué exprime également le plein soutien de la Tunisie à l'État du Qatar, en dénonçant les agressions dont il a été la cible, et en rejetant toute action militaire compromettant sa souveraineté ou menaçant la sécurité de sa population.

La Tunisie a enfin appelé l'ensemble des parties régionales et internationales à faire bloc contre les tentatives de l'entité sioniste d'attiser les divisions entre les États, et à déjouer ses plans visant à compromettre la stabilité et la sécurité de la région.