Dans une avancée majeure qui marque le rétablissement de la dynamique sanitaire régionale, le ministre de la Santé, le Dr Mustapha Ferjani, a dirigé aujourd'hui, lundi 23 juin 2025, la délégation tunisienne participant à la réunion du comité de pilotage régional du Centre Africain de Contrôle et de Prévention des Maladies (Africa CDC) au Caire.

À l'unanimité des ministres et chefs de délégation, la Tunisie a été choisie pour présider le Centre Régional d'Afrique du Nord, dont le siège sera établi au Caire, la capitale égyptienne. Cette décision souligne la confiance des nations africaines dans le rôle de la Tunisie et sa capacité à faire progresser le programme de santé publique vers une plus grande intégration et préparation, grâce aux directives de la direction tunisienne et à la vision de Son Excellence le Président de la République, M. Kais Saied.

Dans son allocution, le Dr Ferjani a exprimé ses remerciements pour cette reconnaissance, affirmant que ce choix constitue une reconnaissance de la position de la Tunisie et de ses efforts continus pour renforcer la sécurité sanitaire, surtout après une interruption de près de dix ans dans l'activation de ce centre. Cette étape marque ainsi le début d'une nouvelle phase pour l'élaboration de stratégies de santé unifiées et plus efficaces en Afrique du Nord.