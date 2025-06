Sénégal: Profession de Foi de Aliou Goloko - Candidat à la Présidence de la Fédération Sénégalaise de Football

document

Chers membres de la communauté du football sénégalais,

Mes vrais « gaïendes » du football ,

Cela va faire plus de trois décennies que je gravite autour du football y consacrant mon enfance, mon adolescence, ma vie d’adulte et non moins celle professionnelle. Certainement « Ma Légende Personnelle » pour paraphraser l’auteur brésilien Paulo Coelho, une passion dévorante, une addiction au plus beau jeu du monde mais surtout une adhésion totale aux vraies valeurs de la solidarité, de la persévérance, de l’humilité, de la résilience, du patriotisme, de l’inclusivité, socles du football de notre époque.

C’est la raison pour laquelle, je vous présente, avec passion, humilité et détermination, ma candidature à la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF)e.

Mon engagement repose sur une vision ambitieuse et inclusive pour le futur de notre sport bien-aimé, le football, son renouveau au Sénégal.

Ma vision pour l’avenir est l’expression de mon engagement à faire du Sénégal, et à vos côtés, un leader incontesté du football africain voire mondial, en nous appuyant sur nos succès récents et en projetant le pays sur la scène internationale avec audace, innovation et affirmation de notre identité sénégalaise et africaine.

Pour ce faire, Il est impératif d’investir dans nos installations sportives. Je propose un plan quadriennal de rénovation et de construction de stades et terrains modernes accessibles à toutes nos communautés, favorisant ainsi la pratique du football à tous les niveaux et sur toute l’étendue de notre territoire.

Le succès de notre projet de candidature se reposera sur sa jeunesse, sa vitalité et son dynamisme. Je m’engage à renforcer équitablement partout dans le pays, les programmes d'académie, à augmenter le nombre de licenciés, à intégrer des méthodes d'entraînement de pointe pour déceler et développer les talents dès le plus jeune âge.

Que dire du football féminin, avenir du football mondial et en pleine expansion dans notre pays.

Je m’engage résolument à élever, avec vous et partout au Sénégal, le profil du football féminin en établissant des ligues nationales compétitives et en soutenant les clubs féminins avec des ressources appropriées pour garantir des opportunités égales pour toutes.

Nous y arriverons tous en faisant de la transparence et de la bonne gouvernance, notre credo et la pierre angulaire de notre engagement

Je promets une gestion intègre, rationnelle et responsable, avec des mécanismes de suivi rigoureux pour assurer des pratiques de gestion financière saines et la reddition de comptes.

Nous ouvrirons davantage notre football dans un monde globalisé en intensifiant nos partenariats avec des clubs, ligues et fédérations africaines et internationales pour partager des connaissances, bénéficier de formations innovantes, et attirer des investissements étrangers.

Notre plus belle réussite, notre but victorieux, sera de consolider l’unité de la famille du football sénégalais et son développement social en défendant toutes les initiatives visant à utiliser le football pour renforcer l'intégration sociale et le développement communautaire à travers le Sénégal. Mais aussi de bouter hors de nos stades la violence sous toutes ses formes en récompensant à sa juste valeur les plus beaux exemples de fair-play.

L’adaptation de notre football, à notre époque et à notre ambition, s’accommode d’une adoption de nouvelles technologies pour optimiser la gestion administrative, améliorer les analyses de jeu et créer une plateforme numérique pour renforcer l’engagement des supporters.

Ensemble, mobilisons-nous à nouveau, faisons briller le football sénégalais autour d’un dynamique « PROJET DE RUPTURE POUR LE RENOUVEAU DU FOOTBALL SENEGALAIS »

Votre soutien est essentiel pour une transformation durable et efficace de notre sport. Je vous invite à vous joindre à moi dans cette aventure ambitieuse et collective pour le bien du football sénégalais.

Avec détermination et humilité

Aliou GOLOKO