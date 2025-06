Maroc: Shada Hassoun - Le pays, pionnier en matière d'accueil et d'organisation de grands évènements artistiques

"Le Festival Mawazine rythmes du monde" figure parmi les festivals internationaux les plus importants rassemblant des artistes du monde entier, a affirmé l'artiste maroco-irakienne Shada Hassoun, saluant le rôle pionnier du Maroc en termes d'accueil et d'organisation de grands événements artistiques.

Lors d'une conférence de presse tenue en amont de son concert à la scène Nahda, en marge de sa participation à la 20ème édition du Festival, Hassoun a déclaré que le Maroc est un pays pionnier en matière d'accueil et d'organisation de grands évènements artistiques, devenus une plateforme rassemblant des artistes de divers horizons et des rendez-vous incontournables qui honorent chaque Marocain.

Hassoun a également exprimé sa joie de prendre part au Festival Mawazine pour la deuxième fois, plus de 12 ans après sa première participation, faisant savoir que ce retour intervient après une période de maturité et d'ambition d'être présente à l'un des plus grands festivals auxquels chaque artiste aspire à participer.

Quant à ses préparatifs, Hassoun a expliqué que les répétitions avec son groupe, composé de musiciens marocains et irakiens, avaient commencé il y a quelques jours, précisant que le concert sur la scène Nahda sera marqué par un style musical diversifié, avec l'interprétation d'un bouquet musical varié des répertoires marocain, irakien, égyptien et des pays du Golfe, ainsi que d'un florilège de ses propres chansons pour le plus grand plaisir du public.