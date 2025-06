La Journée mondiale des gens de mer, célébrée le 25 juin de chaque année, est une occasion propice pour mettre en lumière l'engagement fort du Maroc en faveur de la sécurité maritime et de la stabilité des échanges internationaux. Aujourd'hui, plus de 80% des échanges mondiaux transitent par voie maritime. Cela signifie que presque tout ce que nous consommons ou nous utilisons a été transporté, à un moment donné, à bord d'un navire

Le Maroc, en tant que nation maritime bordant l'Atlantique et la Méditerranée, a constamment renforcé son dispositif institutionnel et juridique pour garantir une navigation sûre et durable, tout en oeuvrant à la modernisation des infrastructures portuaires, à la digitalisation des services maritimes et à la promotion de la coopération régionale et internationale en matière de sûreté et de sécurité maritimes.

Dans ce cadre, le Royaume participe activement aux travaux de l'Organisation maritime internationale (OMI) et soutient toutes les initiatives visant à préserver les droits fondamentaux des gens de mer, notamment en matière de conditions de travail, de formation et de protection sociale, conformément aux conventions internationales qu'il a ratifiées.

"La célébration de cette journée est l'occasion de sensibiliser quant à la réalité du métier de marin, à ses exigences, mais aussi à sa valeur humaine et économique", a déclaré à la MAP, le commandant adjoint du port Tanger ville, Abdelaziz El Ouardi, soulignant la nécessité de reconnaître les efforts des gens de mer qui jouent un rôle central dans le fonctionnement du commerce international et de continuer à valoriser la filière maritime, de la formation aux opérations, de la mer jusqu'au quai.

"Aujourd'hui, plus de 80% des échanges mondiaux transitent par voie maritime. Cela signifie que presque tout ce que nous consommons ou nous utilisons a été transporté, à un moment donné, à bord d'un navire", a-t-il expliqué, soulignant que derrière chaque cargaison, chaque conteneur et chaque escale réussie, il y a des femmes et des hommes de mer engagés, qui assurent, dans toutes les conditions, la continuité du transport maritime, la sécurité des équipages et la performance des opérations en mer.

M. El Ouardi a indiqué à cet égard que la Marine marchande marocaine, forte de son histoire et de ses compétences, participe activement à cet effort mondial, relevant que les professionnels marocains du secteur maritime contribuent activement au rayonnement économique du Royaume et à la stabilité des échanges internationaux.

"Dans les ports marocains, comme celui de Tanger Ville, l'expertise des équipes portuaires et maritimes garantit chaque jour la fluidité des manoeuvres, la sécurité des navires et l'efficacité des liaisons commerciales", a-t-il noté.

Témoignant de cet engagement sur le terrain, Naoufal Khales, commandant d'un navire à grande vitesse, a précisé que son métier consiste non seulement à naviguer et à manoeuvrer un navire, mais aussi à veiller à la sécurité et à la sûreté des passagers et de l'équipage, à anticiper les imprévus, à prendre les bonnes décisions en mer et à assurer une coordination fluide avec tout le personnel à bord.

"Chaque traversée est un engagement et une responsabilité que j'assume avec sérieux et fierté", a dit M. Khales, soulignant que la célébration de cette journée offre l'occasion de rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui, chaque jour, affrontent la mer avec courage, discipline et dévouement.

"Être marin, c'est plus qu'un métier, c'est une vocation, un engagement au service de la sécurité du commerce international et du rapprochement entre les peuples", a-t-il confié à la MAP.

Quant au délégué des Pêches maritimes à Tanger, Abdelmalek El Haouari, il a souligné que l'amélioration des conditions de vie et de travail des marins pêcheurs au Maroc est parmi les axes majeurs de la stratégie Halieutis, faisant savoir que le Maroc a construit un ensemble de points de débarquement aménagés (PDA) et de villages de pêcheurs (VDP), en vue d'améliorer les conditions de travail des pêcheurs artisanaux.

Il a relevé que le Royaume a procédé également à la généralisation de la couverture sociale et médicale à l'ensemble des marins, tout en leur permettant de bénéficier des services des antennes médicales mises à leur disposition au niveau de tous les ports du Royaume, précisant que la formation dans la sécurité des marins est une condition essentielle pour accéder à ce métier au Maroc, qui emploie actuellement environ 130.000 marins pêcheurs.

Instaurée par l'Organisation maritime internationale (OMI) en 2010 et reconnue par l'Organisation des Nations unies, cette journée a pour objectif de mettre en avant le rôle sans pareil que jouent les gens de mer du monde entier dans le cadre du commerce maritime international, de l'économie mondiale et de la société civile dans son ensemble.

Dans son message à l'occasion de cette Journée, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a mis en exergue le rôle que jouent les gens de mer dans la fluidité du commerce mondial en transportant des denrées alimentaires, des médicaments et des biens vitaux dans le monde entier, soulignant que leurs activités "sont essentielles à nos vies et à nos économies".

Bien plus qu'une célébration, la Journée des gens de mer est un appel à l'action, en vue de changer la culture maritime pour que chacune et chacun de ces gens se sentent en sécurité, mieux valorisés et protégés en mer.