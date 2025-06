Afrique du Nord: Santé/CDC Afrique - Ferjani préside le Centre régional pour l'Afrique du Nord

Après une décennie d'inactivité, les ministres et chefs de délégation participant à une réunion au Caire ont à l'unanimité choisi le ministre tunisien Mustapha Ferjani pour diriger le Centre régional pour l'Afrique du Nord.

Dans une étape historique qui reflète la restauration de la dynamique sanitaire régionale, le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a conduit, hier, la délégation tunisienne participant à la réunion du comité régional de pilotage du Centre africain de contrôle et de pévention des maladies (Africa CDC), organisée au Caire.

La Tunisie, d'après un communiqué du département, a été choisie à l'unanimité par les ministres et chefs de délégation pour diriger le Centre régional pour l'Afrique du Nord, qui sera basé dans la capitale égyptienne Le Caire. Il s'agit une confirmation de la confiance des pays africains dans le rôle et la capacité de la Tunisie à relancer l'agenda de la santé publique vers une plus grande intégration et proactivité grâce aux directives des dirigeants tunisiens et à la vision du Président de la République, Kaïs Saïed.

Dans son discours, indique le communiqué, Mustapha Ferjani a exprimé ses remerciements pour la confiance placée en sa personne, soulignant que ce choix est une reconnaissance des choix de la Tunisie et de ses efforts continus visant à renforcer la sécurité sanitaire, notamment après des années d'inactivité de ce centre. Ce qui fait de ce pas le début d'une nouvelle étape dans la formulation de stratégies de santé unifiées et plus influentes en Afrique du Nord.