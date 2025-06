Tunisie: L'USM reprend en milieu de semaine - Manoeuvres autour des Bleus

Sans préciser les modalités de sa rentrée, l'US Monastirienne a fixé au jeudi 26 juin la reprise de l'équipe fanion, et ce, dans l'optique du match couperet face au Stade Tunisien, le 27 juillet, pour déterminer la formation qui croisera l'Espérance Sportive de Tunis en supercoupe de Tunisie.

Ce faisant, dans un tout autre volet, le comité de gestion provisoire, avec à sa tête Saber Harzallah, a réussi à convaincre Faouzi Benzarti de poursuivre sa mission à la tête de l'USM, ladite mission ayant débuté en février dernier.

Les coéquipiers du portier Abdessalam Hlaoui reprendront donc le chemin des entraînements jeudi prochain, et dans cette perspective, en parfaite intelligence avec le plateau technique, l'exécutif en place poursuit sa quête de pioches valables sur le marché des transferts, alors que dans le même temps, les joyaux de l'équipe sont convointés et l'on ne sait pas encore jusqu'à quand résistera l'USM avant de céder face aux offres transmises pour Louay Trayi et Hazem Mastouri.

Pistes et retours de prêts

Cela dit, le board des Bleus ne chôme pas ces jours-ci en vue de renforcer le groupe de joueurs. Ainsi, Ayoub Chaâbane, milieu gauche qui peut aussi évoluer sur le flanc, va opter pour les Bleus. Libre de droit après la fin de son engagement avec l'USBG, le joueur polyvalent de 25 ans va remplacer Fourat Soltani.

Nouvelle recrue en vue donc pour le club du Ribat. Rappelons aussi que volet renforts, de retour de prêts, le Sénégalais Hadj Omar Fall et Adnène Yaâkoubi vont renouer en milieu de semaine avec leurs coéquipiers usémistes.

Ces jours-ci, le club du Ribat a coché les noms de plusieurs joueurs. Et s'il a libéré sa cheville ouvrière Moses Orkuma, enrôlé par le Raja Casablanca, il a en revanche jeté son dévolu sur Ayoub Chaâbane et surtout Skander Sghaïer, capitaine de l'Olympique Béja. Axial de 27 ans, le joueur serait en route vers le Ribat, et il se pourrait qu'il soit accompagné par un autre capitaine, celui du Club Africain, le milieu Ahmed Khélil dont le recrutement se précise.

Meilleure position de trésorerie

Aujourd'hui, en attendant que l'USM passe à l'acte et conclue ses approches avec quelques joueurs, le bureau directeur s'active en parallèle à s'assurer les financements nécessaires pour engager la préparation d'avant-saison dans de bonnes conditions. Ainsi, l'Union Sportive Monastirienne a pris attache récemment avec le club cairote d'Ezzamalek pour recevoir les 300.000 dollars restants dans le cadre du transfert d'Ahmed Jaffali, passé sous la bannière du club égyptien en contrepartie de 500.000 dollars.

Il se trouve à ce propos que la somme restante aurait dû tomber dans les caisses des Bleus le mois dernier, mais en l'état mieux vaut tard que jamais, et en plus Ezzamalek devra à présent s'acquitter d'une pénalité contractuelle de 5% en raison du retard de paiement, soit quelque 25.000 dollars supplémentaires.