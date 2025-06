Tunisie: Gafsa/Opération « lumière » - Quand solidarité rime avec vision

Le centre hospitalier Houcine Bouziane de Gafsa a été le théâtre, vendredi 21 juin 2025, d'une journée nationale dédiée à la santé oculaire. Cette initiative d'envergure, menée en partenariat avec le Ministère de la Santé et l'association One Day One Dream, a permis la réalisation d'une vingtaine d'opérations chirurgicales ophtalmologiques, supervisées par le Dr. Hamza Khedhiri, chef du service d'ophtalmologie et son équipe.

Cet événement a été marqué par une collaboration fructueuse, soulignant l'engagement de la direction régionale de la santé de Gafsa à améliorer l'accès aux soins spécialisés pour ses citoyens. L'apport de l'association One Day One Dream a été crucial dans la réussite de cette journée.

Parallèlement à ces interventions, une caravane médicale a été organisée pour la première fois, prenant en charge 140 patients démunis. Cette initiative a permis de leur assurer un transfert gratuit vers des cliniques privées de la capitale pour y subir des opérations de la cataracte (eau blanche). De plus, l'association One Day One Dream a généreusement mis à disposition, et à titre gracieux, les lentilles nécessaires pour ces opérations, et a pris en charge l'intégralité du transport aller-retour des patients, garantissant ainsi un accès complet et sans frais à ces soins vitaux.

Cette action conjointe représente un modèle de partenariat public-associatif réussi, offrant une lueur d'espoir aux personnes souffrant de problèmes oculaires dans la région de Gafsa, et démontrant l'impact positif de telles initiatives sur la santé et le bien-être de la communauté.