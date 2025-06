Tunisie: Les femmes occupent 36 % des postes diplomatiques dans le pays

Les femmes représentent 36 % des postes diplomatiques en Tunisie, avec 11 diplomates actuellement en poste à la tête de consulats et d'ambassades à travers le monde, notamment aux États-Unis, en Inde, à Oman, à Belgrade et à Helsinki. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, lors de la célébration de la Journée internationale des femmes dans la diplomatie, organisée mardi au siège de l'Académie diplomatique.

Selon le ministre, cette progression reflète la politique d'égalité des chances adoptée par l'État tunisien, ainsi qu'une volonté présidentielle affirmée de faire de la femme diplomate un acteur clé sur la scène internationale. "La diplomate tunisienne s'illustre aujourd'hui par de nouvelles approches, innovantes et efficaces, au service des grandes causes mondiales", a-t-il déclaré.

Face aux défis sécuritaires globaux, Nafti a souligné le rôle croissant des femmes dans la recherche de solutions durables, appelant à renforcer leur implication par une formation adaptée aux exigences du métier. "Les femmes tunisiennes ont su démontrer leur compétence et s'imposer dans la diplomatie mondiale", a-t-il ajouté.

La conférence, placée sous le thème "La femme tunisienne et la diplomatie : parcours, réalisations et perspectives", a réuni plusieurs représentations onusiennes et organisations internationales. Les échanges ont mis en lumière la contribution croissante des femmes à l'action diplomatique, en Tunisie et à l'échelle mondiale.

Rana Taha, coordinatrice des Nations Unies en Tunisie, a salué le rôle historique de la diplomatie tunisienne et le potentiel des femmes dans les processus de paix à venir. Elle a notamment évoqué la figure emblématique de Radhia Mestiri, pionnière tunisienne du combat diplomatique.

L'événement s'est clôturé par la projection d'un documentaire intitulé « La femme tunisienne et la diplomatie », retraçant l'évolution de la diplomatie tunisienne à travers les témoignages de diplomates tunisiennes, porteuses d'expériences marquantes sur la scène internationale.