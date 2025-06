Tunisie: Réouverture de la Bibliothèque Verte - Métamorphosée et pleine de promesses

Si le nom de la Bibliothèque verte peut faire penser à un endroit où l'on vient emprunter des livres, le concept est bien plus élargi. Il inclut, en plus d'une énorme bibliothèque, une scène ouverte, une galerie d'art et divers coins de lecture à l'ombre des arbres. Malgré la température élevée, la chaleur s'atténue sous la fraîcheur des feuillages.

Fermée pendant plusieurs mois pour rénovation, la Bibliothèque verte a rouvert ses portes ce dimanche 22 juin. L'Association des Amis du Belvédère promet un nouveau souffle pour ce local historique qui fait peau neuve. Il est désormais prêt à reprendre vie avec dynamisme et créativité.

Un succès dès la réouverture

Les visiteurs ont été nombreux à franchir les portes de ce lieu emblématique pour découvrir les diverses activités proposées. La Bibliothèque verte est située dans la partie haute du parc, donc à distance du parc zoologique et de la piscine. L'accès peut se faire par de nombreuses voies en plus des grands portails frontaux du parc.

«L'endroit a été fermé pendant un an pour des travaux de rénovation du bâtiment vieux de 75 ans», nous a expliqué Mme Emna Charfi, directrice de l'Association des Amis du Belvédère et coordinatrice des projets. En effet, la responsable nous a raconté que ce lieu était auparavant des écuries appartenant à Mathilde Bourguiba dont la villa à côté abrite aujourd'hui l'administration du zoo.

«Nous en avons gardé la porte et réhabilité ce local pour le transformer en un lieu de culture et de savoir actif depuis 30 ans», poursuit Mme Emna Charfi. Si le nom de la Bibliothèque verte peut faire penser à un endroit où l'on vient emprunter des livres, le concept est bien plus élargi. Elle inclut, en plus d'une énorme bibliothèque, une scène ouverte, une galerie d'art et divers coins de lecture à l'ombre des arbres. Malgré la température élevée, la chaleur s'atténue sous la fraîcheur des feuillages.

De nombreuses activités ont été proposées à l'occasion de la réouverture au grand plaisir des grands et des petits : atelier d'écriture en arabe et en français « Balade des mots », lecture de contes sous les arbres, création de marques pages végétaux, jeu de piste... Un concert en plein air a été donné par la chanteuse et multi-instrumentiste Yasmine Trabelsi.

Le public s'est installé sur des bottes de foin astucieusement disposées en rangées pour savourer les reprises de chansons tunisiennes et orientales dans un cadre champêtre. Un buffet a été mis à disposition avec des produits locaux fabriqués sur place : miel, huile, olives, jus et sirops. Le vernissage de l'exposition «Murmures Zoopoétiques» située à l'étage s'est également tenu le jour de la réouverture. Des illustrations de Nesrine Elamine, des photographies de Pol Guillard et des sculptures de Bader Klidi célèbrent le thème de la nature et sont visibles jusqu'à la fin de la semaine.

Un vent de nouveautés

Pendant la saison estivale, la Bibliothèque verte sera ouverte tous les jours de 9h00 à 15h00. Mme Emna Charfi nous a indiqué qu'elle comprend un espace spécialisé dans les livres de la nature et de l'environnement, du développement durable, de l'agriculture et des paysages. «Nous avons environ 1.600 titres dont certaines études inédites», souligne-t-elle.

Ce fonds a été créé depuis 1995 et c'est l'Association des Amis du Belvédère qui a lancé ce projet en partenariat avec la Ville de Tunis. Trente ans après, cet espace a eu besoin d'un coup de rafraîchissement. «Avec l'appui financier de notre partenaire Engagement global et l'Association des villes jumelées Tunis-Cologne, nous avons pu réaménager le bâtiment, enrichir le fond documentaire et créer de nouveaux espaces», poursuit la responsable.

«Nous avons un rayon pour les enfants, un rayon tout public et un rayon pour les chercheurs. Les étudiants qui font des travaux spécialisés sur les plantes, sur les animaux, sur la ville, sur l'urbain, sur l'architecture ou sur les parcs historiques peuvent désormais venir consulter les livres et admirer la beauté du cadre naturel du parc du Belvédère.

On les assiste même pour leurs PFE. Notre site web est actuellement en construction pour que la bibliothèque soit consultable en ligne. Nous souhaitons par ce fait promouvoir l'idée que le Belvédère soit un laboratoire pour la recherche scientifique». Et, comme la Bibliothèque verte cible plusieurs catégories, des activités seront proposées régulièrement aux jeunes.

«On fait découvrir le parc. En connaissant ses secrets, on va l'aimer et si on l'aime, on va le protéger. Nous souhaitons que le public porte un nouveau regard sur cet endroit que l'on tient à préserver», nous explique Mme Charfi. Des programmes de loisirs et d'éducation à l'environnement seront organisés pendant les vacances scolaires tout au long de l'année.

Deux temps forts sont prochainement promus pour «se retrouver, s'émerveiller, apprendre et s'engager» : «les vacances vertes» du 30 juin au 4 juillet et la formation en éco-médiation du 7 au 18 juillet. «Les vacances vertes» incluent des activités ludiques qui visent à inculquer les gestes éco-responsables à travers des ateliers thématiques, des découvertes botaniques...

Les enfants seront répartis en deux groupes : de 6 à 8 ans et de 9 à 12 ans. La formation en éco-médiation est destinée aux jeunes de moins de 30 ans ayant un bac+2. Avec deux volets, théorique et pratique, elle a pour objectif de former des guides et animateurs capables de faire découvrir le parc du Belvédère dans toutes ses dimensions historique, naturelle, sociale...

Les activités seront annoncées au fur et à mesure sur les pages de la Bibliothèque verte, sur Facebook et Instagram ainsi que sur le site qui sera bientôt fonctionnel. Notons qu'un appel aux dons est ouvert en livres, en mobilier de jardins ou même en espèces pour soutenir ce lieu de culture et de loisirs.