Tunisie: CSS/Aujourd'hui, reprise des entraînements - Une nouvelle ossature à construire

En attendant la levée de l'interdiction de recrutement et l'arrivée de renforts de poids, Mohamed Kouki va commencer par passer au tamis l'effectif disponible.

Alors que l'on s'attendait à ce qu'il désigne une nouvelle équipe dirigeante, le Haut Comité de soutien a souligné, dans un communiqué fort élogieux, avoir bien fait en reconduisant ce jeune comité provisoire pétri de qualités et plein de bonne volonté qui a montré, malgré la crise, qu'il est capable de tenir les rênes du club.

«Le CSS est entre de bonnes mains», a déclaré Mohamed Aloulou, le président du Haut comité. «Ce qui justifie pleinement la décision que nous avons prise de lui accorder un deuxième mandat de trois mois pour continuer le travail remarquable qu'il a entamé», a-t-il ajouté. Signe que les premiers choix de Mehdi Frikha au début de son nouveau mandat ont été bien appréciés.

Mohamed Kouki rassuré et confiant

L'un de ceux qui ont été réjouis par ce nouveau climat de confiance dans le camp des « Noir et Blanc » est l'entraîneur Mohamed Kouki. Cette unanimité à voir en lui le technicien qui répond le mieux aux attentes est rassurante pour lui. Aujourd'hui, avant la première séance d'entraînement, on s'attend à ce que son discours soit optimiste malgré le grand challenge qu'il aura à relever : composer avec un effectif fortement amoindri par le départ de plusieurs joueurs de base et construire au fur et à mesure une nouvelle ossature.

Les Sabri Ben Hassen, Haïthem Ayouni, Achraf Habbassi, Waddhah Zaïdi, Amen Allah Habboubi, Hazem Haj Hassen ont préféré rompre leur contrat pour aller jouer sous d'autres couleurs. Mohamed Dhaoui est retourné à Al-Ahly après un an de prêt. C'est toute la colonne vertébrale de l'équipe qui a été touchée.

Le premier souci de Mohamed Kouki sera donc de stopper cette hémorragie de départs et de préserver le reste de l'effectif. Concernant le portier Aymen Dahmen, convoité un peu partout, il a opposé son premier veto. Pas question de le céder même si l'offre pour son achat pouvait être assez alléchante et pas facile à refuser.

Le trio Hichem Baccar, Fabien Winley et Baraket Lahmidi doit être gardé coûte que coûte, quitte à consentir des sacrifices financiers pour les convaincre de rester dans le groupe. Ils constitueront avec Mohamed Nasraoui, Firas Sekkouhi et Youssef Becha les piliers d'un socle nouveau qui sera bâti avec des jeunes qui ont gagné en galons et en expérience avec l'entraîneur Lassaâd Dridi, tels que Mohamed Amine Ben Ali, Youssef Habchia, Mohamed Trabelsi, Mohamed Absi, Mohamed Amine Aydi, Aziz Sekrafy, Mahdi Kachouri, Mohamed Islem Guesmi, Iyed Belwafi et Omar Ben Ali.

Avec quelques renforts de poids espérés dès la première semaine de juillet, Mohamed Kouki n'aurait pas de soucis à mettre en place une équipe solide dans les trois compartiments de jeu.