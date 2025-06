Tunisie: Développement et leadership féminin à Gabès - Des projets pour la famille

La promotion du développement régional et la garantie des chances en matière d'insertion de la population féminine dans le processus de l'investissement constituent les deux lignes directives d'une vision allant de pair avec les priorités régionales. Viennent en réponse effective à ces objectifs moult projets et programmes dont ceux régis par le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Séniors.

En effet, lors d'une visite au gouvernorat de Gabès organisée mercredi 18 juin 2025, la ministre de la Famille a remis une quarantaine d'accords de crédit et d'appui en faveurs des femmes désireuses de monter des projets. Sur les quarante et un accords remis, dix-neuf relèvent du programme national du leadership et de l'investissement féminins «Ra'idet» et vingt-deux autres du programme de l'intégration économique des familles vulnérables.

Le financement et l'accompagnement des PME féminines vient ainsi renforcer le rôle de la femme en tant que pilier incontournable du développement socioéconomique et durable.

Il concrétise aussi toute une approche visant à améliorer les conditions de vie dans les régions et à booster, lentement mais sûrement, l'économie sociale et solidaire en fournissant aussi bien les chances d'exceller dans un domaine d'activité en harmonie avec le contexte socioéconomique régional qu'une employabilité allant crescendo.

Une ferme écologique à Gabès-sud

D'ailleurs, parmi les projets les plus réussis dans la région figure celui d'une ferme écologique située au sud de Gabès et qui s'étale sur une superficie de cinq kilomètres carrés. Il s'agit d'un projet féminin qui épouse parfaitement la tendance du tourisme écologique dans une région reconnue pour ses spécificités naturelles et monumentales.

Ce projet a vu le jour grâce au financement et à l'accompagnement obtenus par «Ra'idet». Un crédit de 200 mille dinars a permis, en effet, de créer une ferme écologique, un restaurant, une buvette, un atelier de jeux écologiques, un parcours de santé disposant d'activités équestres et cyclistes. Il emploie six agents permanents et soixante-dix ouvriers temporaires.

Encore faut-il rappeler que l'avancement des deux programmes nationaux précités suit une trajectoire ascendante depuis des années. Jusqu'à nos jours, et grâce aux financements accordés récemment à la population de Gabès, le programme «Ra'idet» a permis la création de 155 projets féminins d'un coût de 1,2MD.

Le nombre de familles vulnérables ayant bénéficié de fonds à travers le programme d'insertion économique de familles s'élève à 182, soit une enveloppe de 795 mille dinars.

Les clubs pour enfants font peau neuve

Par ailleurs, et toujours dans le cadre des projets menés par le ministère de tutelle au profit des familles à Gabès, il a été procédé au lancement des travaux relatifs à l'aménagement et à la maintenance du club pour enfants.

Le club dispose d'un terrain gazonné qui doit être exploité au profit de tous les enfants de la région, et ce, dans le cadre d'une coordination infaillible avec les parties locales concernées. Notons que le club pour enfants de Matmata Ancienne a, lui aussi, fait l'objet de travaux d'aménagement. Sa capacité d'accueil est aux alentours de 500 enfants.

Un espace pilote pour la famille à Métouia

Autre projet en faveur de la famille et de l'enfance : l'espace pilote pour la famille à Métouia. Il s'agit d'un projet dont l'avancement des travaux est, actuellement, à 95%. Ce projet, qui s'étale sur une superficie de près de trois kilomètres carrés, comprend plusieurs espaces destinés aux différentes tranches d'âge, soit une bibliothèque audio-visuelle, une salle d'exposition-vente des produits locaux, des unités de santé, un amphithéâtre en pleinair, un terrain gazonné, un espace de loisirs extérieur, un espace dédié aux séniors ainsi qu'une grande salle qui servirait d'espace pour divers activités et évènements.