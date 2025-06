En vue de poursuivre la sauvegarde des archives du Moyen-Congo et celles du Congo indépendant de la période 1960 à 2000, une délégation composée des Suisses et des Congolais séjourne à Pointe-Noire, capitale économique du Congo.

La mission se déroule sous la direction du directeur du Centre national des archives et de la documentation, Brice Isinove Owabira, en partenariat avec la délégation de l'université de Genève conduite par le Pr Alexander Keese, historien. Elle fait suite aux précédentes organisées en 2017 et 2024 et qui avaient permis de sauvegarder plus de vingt-cinq mille titres de documents du Moyen-Congo qui étaient dans un état de destruction avancé depuis plus d'un siècle, au siège de la préfecture de Pointe-Noire.

A l'issue du traitement, ces archives seront transférées dans le bâtiment dédié au Centre départemental des archives de Pointe-Noire. Si la première mission a été rendue possible grâce au financement de British Library, la deuxième et la troisième ont bénéficié du financement du Fonds national suisse pour la recherche scientifique.

Notons que cette mission est conduite du côté congolais par le directeur du Centre national des archives et de la documentation, Brice Isinove Owabira, accompagné de Lydie Noëlle Ntsoumou, Donatien Ondzala, et Christiane Mboungou Mbaki. La délégation de l'université de Genève est conduite par le Pr Alexander Keese, historien, avec à ses côtés Beatriz Valverde, docteure en histoire; Andreas Zeman, post-doctorant en histoire; et Céline Clémence Belina, doctorante.