Congo-Brazzaville: Fête de la musique - Le groupe Conquering Lions offre un spectacle mémorable à Brazzaville

Le groupe Conquering Lions a livré un concert mémorable et gratuit, le 21 juin à Brazzaville, à l'occasion de la fête de la musique. Tenu dans un cadre parfaitement incroyable, notamment les chutes du Djoué, ce concert a ravi un nombre de fans absolument incroyable.

Venu tout droit de Pointe-Noire, le groupe mythique Conquering Lions a enchanté Brazzaville, le week-end dernier, lors d'un concert monumental et gratuit au bord de la rivière Djoué. Il a été magnifique car les indomptables membres du groupe ont offert à leurs fans une performance scénique inédite avec des chansons formidablement interprétées. De quoi rendre ce concert inoubliable!

Conquering Lions continue de glaner les échelons tout en confirmant sa notoriété musicale. Un vrai emblème d'une certaine nostalgie impliquant un genre musical qui est le reggae. Pendant ce concert, le groupe s'est baladé entre le passé et le présent en interprétant les sons des grandes légendes mais également ses propres morceaux. Il a renvoyé les fans une trentaine d'années en arrière. Ce retour au passé a été un pari gagnant puisque le public l'a bien aimé. Il a chanté, dansé et vibré avec chaque morceau que Conquering Lions lui proposait. Ce lien émotionnel intense entre le groupe et le public a transformé la performance en moment inoubliable.

Pour tout dire, le groupe Conquering Lions à la solide réputation de mobiliser la foule, et cela a été une fois de plus prouvé pendant cette fête. Il a fait grimper l'ambiance avec ses rythmes endiablés de « reggae Bantu », devant des spectateurs de plus en plus nombreux.

Notons que Conquering Lions produit une musique sûre de toucher toutes les générations. Ce groupe a su repousser les frontières du reggae, en mêlant influences roots et touches personnelles puisées dans les rythmes de la tradition.