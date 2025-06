Le Comité régional des ensembles traditionnels du Kouilou (Cretk) a organisé, le 21 juin à l'Espace culturel Le Mbongui, au quartier Tchimbambouka, dans le 6e arrondissement de Pointe-Noire, Ngoyo, une grande animation à la faveur de la célébration de la fête internationale de la musique.

L'activité a réuni les férus et amoureux de la musique traditionnelle, en présence d'Aurelien Kaya, conseiller socio-culturel de l'administrateur-maire de Ngoyo; Frédéric Pambou, président honoraire du Centre d'études de civilisation Loango et président d'honneur du Cretk; Régine Goma, coordonnatrice des organisations de la société; des chefs de quartier et sages de cet arrondissement.

« Nous nous retrouvons ici pour manifester la joie, la compréhension mutuelle et la cohésion autour de la musique. Une musique qui nous donne l'éducation, la formation, la connaissance, le partage d'expérience et même la guérison. La musique traditionnelle que nous célébrons ici nous permet d'être en contact avec les esprits ancestraux, par exemple, lors des rituels de Tchikumbi, Tchikalu, de Nzobi, de Kwembali ... », a dit Alphonse Mantsanga, président du Comité régional des ensembles traditionnels du Kouilou. Il a accueilli ses hôtes à l'Espace culturel Le Mbongui, siège social de son association, inauguré en 2023.

Un endroit qui a accueilli en deux ans près de 37 spectacles de danses traditionnelles. « Nous avons pour mission d'assurer des rencontres d'éducation, de formation d'artistes et d'échanges culturels. Pour mener à bien notre mission, nous sollicitons l'aide, l'appui et l'accompagnement des pouvoirs publics et tout autre partenaire pour que nous répondions aux attentes du public », s'est exprimé Noelien Samba, promoteur de l'espace Mbongui.

Coordonnatrice des organisations de la société civile, Régine Goma a plaidé pour que cet espace soit le cadre de formation des enfants à la connaissance des cultures de leurs traditions. Un voeu aussi exprimé par Frédéric Pambou. «Je lance un vibrant appel à la population de Tchimbambouka, aux chefs de quartier, de bénir ce lieu pour que cet espace aille de l'avant », a-t-il laissé entendre.

L'espace culturel Le Mbongui doit vivre et se pérenniser, a martelé Aurelien Kaya, conseiller socio-culturel de l'administrateur maire de Ngoyo. Il a fait partde de l'exhortation du maire qui a demandé à Noelien Samba de de tenir bon cet espace appelé à faire vivre et à perpétuer le savoir traditionnel aux générations à venir.

Ainsi, les groupes et ensembles traditionnels Mbongui kinkulu, Luak' lu Mogni, Nzobi okoa, Ndara du Congo, Kibaka...se sont exprimés sur l'esplanade de l'espace à la grande satisfaction du public venu nombreux. Le port des insignes symboliques aux invités d'honneur et aux personnalités qui contribuent au rayonnement de l'espce Mbongui a mis fin à l'activité.