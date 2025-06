Algérie: Le pays exprime sa vive inquiétude face à l'escalade croissante au Moyen-Orient

ALGER — L'Algérie a exprimé, lundi soir, sa vive préoccupation et sa profonde inquiétude face à l'escalade croissante qu'a connue la situation au Moyen-Orient, à la suite des violations de la souveraineté de l'Etat frère du Qatar et de son intégrité territoriale, indique un communique du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines.

"L'Algérie condamne ces violations flagrantes et inacceptables et réaffirme sa solidarité ainsi que son soutien à l'Etat frère du Qatar pour surmonter et faire face à cette épreuve", ajoute la même source.

"A la lumière de cette escalade qui ne présage nullement d'un quelconque apaisement ou recul, l'Algérie appelle toutes les parties concernées par la sécurité et la stabilité du Moyen-Orient à conjuguer leurs efforts afin de faire échec aux plans criminels et destructeurs ourdis contre les Etats et les peuples de la région, à travers l'imposition d'une hégémonie absolue que l'agresseur israélien n'hésite désormais plus à afficher ouvertement en toute impunité et sans reddition de comptes ni de poursuites", conclut la même source.