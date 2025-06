Ile Maurice: Raphaël Bax - «Les cheveux greffés sont prélevés dans des zones non sujettes à la chute hormonale et le résultat est permanent»

interview

Le Centre de chirurgie esthétique de l'océan Indien pratique la greffe capillaire depuis 25 ans. Cette intervention est de plus en plus demandée aussi bien par des Mauriciens que des étrangers. Le directeur du centre, Raphaël Bax, explique les techniques employées, le déroulement de l'intervention, ainsi que les résultats et précautions à prévoir.

Depuis quand le Centre de chirurgie esthétique de l'océan Indien (CCEOI) propose des greffes de cheveux ?

Le CCEOI propose des greffes capillaires depuis 25 ans. Cette intervention fait partie intégrante de notre pratique, avec une équipe régulièrement formée aux techniques les plus récentes.

Avez-vous constaté une augmentation pour ce type d'intervention ces dernières années ?

Oui, c'est le cas. La demande est en progression continue, tant de la part de la population locale que des étrangers. Cette intervention est de plus en plus intégrée à une démarche de soins personnels.

Qui sont vos principaux patients, des Mauriciens ou des étrangers ? Des hommes ou des femmes ?

Nos patients sont en majorité des hommes mais la demande féminine est en nette augmentation. Nous recevons aussi bien des Mauriciens que des patients de la région et d'Europe.

Quelles sont les principales techniques de greffe pratiquées actuellement au centre ?

Nous utilisons principalement la technique Follicular Unit Extraction (FUE), et plus précisément la méthode Saphir FUE. Elle est moins invasive, plus précise et permet une récupération plus rapide.

Comment se déroule une séance type de greffe capillaire ?

La séance commence par la délimitation des zones donneuses et receveuses, sous anesthésie locale. Les follicules sont extraits un à un et puis réimplantés avec soin. L'intervention se fait en ambulatoire, dans un cadre médicalisé.

Combien de temps duret-elle et est-elle douloureuse ?

L'intervention dure entre quatre et six heures, selon le nombre de greffons. Elle se fait sous anesthésie locale, ce qui rend la procédure peu douloureuse. Les effets secondaires sont généralement modérés.

Après combien de temps les premiers résultats sont-ils visibles ?

On observe une repousse progressive à partir du troisième mois. Un résultat intermédiaire est visible vers six mois, et le résultat final se stabilise entre neuf mois et un an après l'intervention.

Les cheveux greffés tombent-ils après quelques semaines et est-ce normal ?

Oui, c'est un phénomène courant appelé shock loss. Les cheveux greffés tombent temporairement entre deux et quatre semaines après l'intervention. Les follicules entrent ensuite en phase de repos avant de redémarrer leur cycle de croissance.

Le résultat est-il permanent ou faut-il plusieurs séances pour un effet durable ?

Les cheveux greffés sont prélevés dans des zones non sujettes à la chute hormonale, donc le résultat est permanent. Toutefois, selon l'importance de la calvitie, plusieurs séances peuvent être nécessaires pour atteindre une densité satisfaisante.

Y a-t-il des traitements complémentaires recommandés après une greffe ?

Oui. Des traitements comme la LED, la mésothérapie, le plasma riche en plaquettes ou certains soins capillaires peuvent être proposés pour renforcer les résultats et entretenir la repousse.

Quels sont les risques ou effets secondaires possibles ?

Les effets secondaires sont généralement bénins : rougeurs, gonflements ou démangeaisons dans les jours qui suivent. Des complications plus sérieuses restent rares lorsqu'il y a un bon encadrement médical.

Tout le monde est-il éligible à une greffe capillaire ? Et quelles sont les principales contre-indications médicales ?

Une évaluation médicale préalable est nécessaire. Les contreindications incluent certaines maladies auto-immunes, des troubles de la coagulation, des infections du cuir chevelu non traitées ou une zone donneuse insuffisante.