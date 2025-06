Ile Maurice: Pascale Desvaux de Marigny - «L'éducation comme levier de changement !»

interview

Depuis le village de St-Hilaire, l'équipe de Bâtisseurs de Paix lance un appel aux dons à travers la plateforme Small Step Matters.org, afin de réaliser des travaux d'étanchéité urgents sur ses salles de classe. La parole à Pascale Desvaux de Marigny, fondatrice de l'ONG.

Améliorer la qualité de vie des habitants de St-Hilaire, adultes comme enfants, est bien à la base de votre engagement depuis 1998 ?

Effectivement, j'habitais Richeen-Eau. En créant l'association, notre premier projet a été de construire des maisons pour deux familles vivant dans une grande précarité. Ensuite, les projets se sont enchaînés.

Aujourd'hui, grâce aux sourires, à la bienveillance et au sens de l'accueil de 17 employées dévouées et qualifiées, nous avons su créer des liens solides avec la communauté et, de là, un impact. Avec l'éducation comme levier de changement ! Prenez notre rue, c'est devenu un chemin respectable, alors que certaines rues du quartier sont encore un enfer. Au niveau de bénéficiaires, nous touchons notamment une soixantaine d'enfants et d'adultes, rien que dans nos deux structures (crèche et maternelle) et pour le programme d'alphabétisation.

Avec de belles «success stories» au fil des ans ?

Tout à fait. Un garçon jamais scolarisé avait rejoint notre association. Aujourd'hui, il est le bras droit d'un magasin à Mahébourg et gère d'autres business. C'est devenu un homme respectable, de confiance et imbattable sur la tenue des comptes! Un petit bonhomme qui a fait, je dois dire, un joli bonhomme de chemin... J'ai eu d'autres très belles surprises au fil des ans. Un jour, j'ai recroisé un ancien élève, qui était resté avec nous de l'âge de sept ans à 13 ans et qui tient aujourd'hui son entreprise de volets roulants automatisés !

Des anciens de la maternelle viennent aussi nous rendre visite aujourd'hui avec leur Master en poche ! Quelle fierté pour notre équipe ! Eux-mêmes et leurs parents sont reconnaissants. Ils insistent bien sur le fait que les bases, le goût des apprentissages, ils les ont acquis à Bâtisseurs de Paix.

J'y crois d'ailleurs car tout se joue avant six ans ! Je me rappelle aussi une jeune, qui était en pleine crise d'adolescence et qui reprochait à mon équipe d'être trop stricte. Aujourd'hui, elle fait partie des employées de Bâtisseurs de Paix. Un merveilleux atout pour notre association. Une femme méticuleuse, au grand coeur. Un véritable cadeau !

Derrière ces grandes réussites, nouer la collaboration avec les parents est-elle une mission primordiale ?

Tout à fait. Nous devons travailler main dans la main avec les parents, cultiver leur sens des responsabilités, lutter contre l'absentéisme... Autant, nous sommes à l'écoute (avec notre centre d'écoute !), autant ils doivent être réceptifs, prêts au changement... La moitié du parcours c'est nous, mais la moitié du chemin, ce sont les parents, c'est certain.

Et puis, en plus du travail exigeant avec la communauté, il y a la lourde tâche de levée de fonds pour faire éclore de nouveaux projets répondant aux besoins de la communauté. Comment est née votre collaboration avec Small Step Matters.org ?

Franchement, c'est parfois compliqué de convaincre des entreprises pour trouver les financements, en particulier pour des constructions ou des rénovations. En 2023, nous avons fait face à une urgence : traiter des termites avant un projet de rénovation.

Nous devions lever Rs 60 000. Nous avons vu circuler une publicité pour Small Step Matters.org sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes simplement dit : pourquoi pas ? Le projet a été écrit, il a été soumis à l'évaluation de l'équipe Small Step Matters, assez rapidement posté et la somme réunie !

Et bien entendu, les travaux mis en oeuvre. Alors cela nous a vivement encouragés à retenter notre chance. Nous avons ainsi agrandi notre structure avec une terrasse, début 2025, grâce à une seconde campagne de levée de fonds sur smallstepmatters.org

Cette fois, vous avez proposé une campagne d'une valeur de Rs 297 000 pour des travaux urgents d'étanchéité ?

Oui, nous avons un bâtiment principal, une construction typique «camp sucrier» d'époque, qui a vieilli, avec notamment une toiture endommagée à cause des grosses pluies. Toutes nos salles de classe sont concernées. Pour assurer des conditions d'apprentissage en toute sécurité et limiter la répercution des moisissures sur la santé des élèves, Bâtisseurs de Paix lance un appel urgent à la générosité des Mauriciens ! Merci par avance. Chaque roupie compte.

Le projet est très urgent. Les grosses pluies dans la région affectent l'utilisation des salles de classe avec des risques associés aux fissures et aux moisissures.

Bâtir ensemble contre la précarité

Pour les individus et les compagnies désireux de s'engager, différents moyens de soutenir les projets présentés sur la plateforme SmallStepMatters.org :

· Le don d'un citoyen à hauteur maximum de Rs 100 000, avant le 30 juin 2025 donne droit à une exemption d'impôt :

· La contribution directe peut se faire par virement bancaire - Compte MCB Small Step Matters: 000444289887, en précisant la référence du projet. Exemple : BDP ou Ref. 115302.

· Ou Via Juice à travers l'option «Pay a merchant» et en sélectionnant Small Step Matters. Ref : BDP ou 115302

· La donation par une compagnie à travers la plateforme Small step matters.org, quel que soit le projet choisi, donne lieu automatiquement à un justificatif CSR.

En plus d'un coup de pouce financier, aider à faire connaître un projet auprès d'un cercle familial, amical ou professionnel, en quelques clics, en le diffusant sur les réseaux sociaux est un soutien considérable à une cause, dans le domaine de votre choix : éducation, lutte contre les inégalités, inclusion des personnes en situation de handicap, environnement... Page Facebook : Small Step Matters - Social Impact Platform