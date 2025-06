Tunisie: Kaïs Saïed - Les forces armées, un rempart indéfectible contre tous les dangers

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, chef suprême des forces armées, a déclaré que les forces armées tunisiennes représentent un rempart indéfectible contre tous les dangers.

Kaïs Saïed a souligné que ce rempart se dresse contre le terrorisme, la contrebande, la migration irrégulière et toutes tentatives d'atteinte au pays.

Dans l'Ordre du jour adressé aux officiers, sous-officiers et soldats, à l'occasion du 69e anniversaire de la création de l'Armée nationale, en présence notamment du ministre de la Défense nationale, des membres du Conseil supérieur des forces armées et de hauts responsables militaires, le président a relevé qu'en plus de son rôle sécuritaire, le corps de l'Armée a toujours été un soutien immuable aux forces de sécurité dans de nombreux domaines.

Il a mis en avant la contribution des membres de l'Armée à la sécurisation des élections et des examens, la lutte contre les incendies et les secours.

Le président de la République, également mis en exergue la contribution du génie militaire à la réalisation, en un temps record, de nombreux projets à l'instar du projet de "Rjim Maâtoug" qui a permis de transformer des zones arides en espaces verts.

Cet évènement ne suffit pas pour évoquer toutes les épopées accomplies par les forces armées en temps de paix et qui restent gravées dans la mémoire de tout citoyen fier de son appartenance à la Tunisie, a-t-il soutenu.

Le président de la République a tenu à rendre hommage à tous les martyrs qui se sont sacrifiés pour la patrie et à saluer la ferme détermination des soldats et officiers blessés à continuer leur mission de protection et de combat.

Il a, dans ce contexte, évoqué la Fondation Fidaa et l'amendement de la loi qui la régit, soulignant que les Tunisiens sont fidèles aux martyrs et à leurs familles et jugeant nécessaire le renforcement des capacités de l'Armée, par l'élaboration de nouvelles lois et le développement de l'industrie militaire nationale.

Kaïs Saïed a indiqué que certains textes législatifs sont déjà prêts et que d'autres sont en cours de finalisation.

Sur un autre plan, le président de la République a rappelé que les forces armées tunisiennes sont régulièrement sollicitées dans les opérations de maintien de paix dans le monde, et ce, depuis le début des années 1960.

La patrie est la responsabilité de nous tous. Elle est notre maison, notre rempart, notre espoir et notre avenir. Elle représente le plus haut degré d'honneur, a-t-il conclu.