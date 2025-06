Ethiopie: La Commission nationale de réadaptation a annoncé la réintégration de plus de 60 000 ex-combattants.

<strong>Addis-Abeba, le — Plus de 60 000 ex-combattants de quatre États régionaux ont été réintégrés avec succès dans la société, a annoncé aujourd'hui la Commission nationale de réadaptation éthiopienne (NRC).

Lors de l'ouverture d'une formation de formateurs de trois jours sur la réintégration, l'entrepreneuriat et la création d'emplois pour les ex-combattants, le commissaire de la NRC, Temesgen Tilahun, a indiqué que les ex-combattants réintégrés vivent dans les états du Tigray, de l'Afar, de l'Oromia et de l'Amhara.

Sur l'ensemble des ex-combattants, 48 000 étaient originaires de la région du Tigré et les plus de 12 000 autres des États régionaux de l'Afar, de l'Oromia et de l'Amhara.

Selon Temesgen, la commission espère achever avec succès la première phase du programme dans l'état du Tigray d'ici deux mois, 65 % du plan ayant été réalisé.

Le commissaire a exhorté les partenaires et autres parties prenantes concernées à renforcer leur soutien continu, notamment financier, essentiel à la réalisation du programme de réintégration.

Lohm Hedrig, chef de mission adjoint à l'ambassade de Suède en Éthiopie, a salué le partenariat constructif entre l'Éthiopie et la Suède, affirmant que la Suède était fière de coopérer avec l'Éthiopie dans le cadre du processus de réintégration.

La Suède apporte un soutien financier direct par le biais du processus de DDR, de la coopération technique et d'une coopération plus large en faveur de la consolidation de la paix et du relèvement national, entre autres, a-t-elle noté.

Hedrig a également réitéré la coopération économique de la Suède avec l'Éthiopie, soulignant l'importance de mobiliser le secteur privé et de le faire jouer un rôle positif dans la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie.

On rappelle que l'Éthiopie est activement engagée dans un programme global de démobilisation et de réintégration (DDR) pour les anciens combattants, visant à les réintégrer dans la vie civile.