Tchad: L'opposant Succès Masra entame une grève de la faim pour dénoncer sa détention

40 jours après son arrestation, l'opposant tchadien Succès Masra annonce avoir entamé une grève de la faim ce mardi 24 juin. Dans une lettre adressée au peuple tchadien, et lue publiquement par une cadre des Transformateurs au siège du parti, il dénonce son arrestation, injustifié selon lui.

L'opposant tchadien Succès Masra annonce avoir entamé une grève de la faim ce mardi 24 juin. L'ancien Premier ministre est poursuivi notamment pour « incitation à la haine ». Il est accusé d'être le commanditaire du massacre de Mandakao. On lui reproche des propos tenus dans un audio enregistré pratiquement deux ans avant, appelant à l'autodéfense des populations du sud du pays face aux massacres qui avaient lieu à l'époque.

Dans une lettre adressée au peuple tchadien, et lue publiquement par une cadre des Transformateurs au siège du parti, il dénonce son arrestation, injustifiée selon lui :

« Dès ce soir, en solidarité avec vous tous et en protestation pour les injustices imméritées, j'entre en grève de la faim pour exiger la libération des énergies de ce peuple prisonnier de ses injustices et inégalités. C'est le moyen que j'ai en prison. Merci à vous qui vous engagez sur tous les fronts, jour et nuit, à l'intérieur du Tchad comme dans la diaspora pour notre cause commune.

La bonne nouvelle, elle est connue et sait que peu importe le temps que cela prendra, peu importe les blocages dressés, parce que nous sommes un peuple de citoyens libres à la naissance, comme Dieu l'a voulu en nous créant, chaque prison individuelle ou collective n'est que passagère. Cher peuple du Tchad, quoi qu'il arrive et accessoirement, quoi qu'il m'arrive, vous devez vous lever, continuer à lever la tête et avancer dignement en toutes circonstances ».