Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 juin 2025

revue de presse

Sénégal : Le pays invité à tirer le meilleur parti de ses ressources pour un développement durable

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a procédé, ce 24 juin 2025, à la présentation en ligne de son rapport pays 2025 consacré au Sénégal. Placée sous le thème « Tirer le meilleur parti du capital du Sénégal pour favoriser son dé veloppement », la publication de ce rapport s’inscrit dans le cadre de l’édition annuelle des rapports économiques continentaux de la BAD, déclinés pour chacun des 54 pays membres régionaux.

La rencontre a réuni une vingtaine de participants, dont Dr Alassane Diabaté, économiste à la BAD, Julien Comlan Agbessi , coordinateur régional du Réseau des plateformes d’ONG d’Afrique de l’Ouest, et Thomas Pauly, adjoint au service économique de l’ambassade de France au Sénégal.

Le rapport a été présenté par le Dr Diabaté, qui a structuré son intervention en trois parties à savoir, l’analyse des performances macroéconomiques récentes, les options pour stimuler la mobilisation du capital naturel, et le rôle crucial des institutions, de la gouvernance économique et de l’État de droit. (Source allAfrica)

Tchad : Succès Masra lance un appel à la dignité et à la justice

Quarante jours après son arrestation, Succès Masra, président du parti Les Transformateurs et figure de l’opposition tchadienne, s’adresse à la nation depuis sa cellule à travers une lettre poignante intitulée « Lettre d’une prison du Tchad ». Ce texte, lu ce 24 juin 2025 au siège du parti à N’Djamena, dépasse sa situation personnelle pour porter un message d’espoir et de mobilisation.

Devant des centaines de militants rassemblés dans le quartier Habbena, l’ambiance était empreinte d’émotion. Chants, slogans et hymne national ont précédé la lecture solennelle de la lettre de Dr Succès Mara par la militante Nonyal Félicité.

Dans sa missive, Succès Masra revient sur son arrestation survenue à l’aube du 16 mai. Mais très vite, il élargit la perspective : la vraie prison, affirme-t-il, est celle où vit tout un peuple, enfermé dans la pauvreté, l’injustice, l’exclusion, le chômage, la corruption et l’insécurité. (Source apanews)

Le 17e sommet USA-Afrique se tient à Luanda

Le 17ème sommet des affaires États-Unis - Afrique se tient en ce moment à Luanda, en Angola. Plus de 1.500 délégués de différents pays discutent des opportunités entre les deux parties.

Parmi les questions importantes du sommet de Luanda, il y a le corridor de Lobito. Ce projet soutenu par les États-Unis représente le fondement d'un partenariat stratégique entre l'Angola, la Zambie et la RDC.

Mais il n'y a pas de vision stratégique de la part des États-Unis. C'est ce que pense Flavio inoncêncio, spécialiste du pétrole et du gaz. Selon lui, "les États-Unis n'ont envoyé aucun représentant de haut niveau d'aucun ministère. Ils auraient pu envoyer le secrétaire à l'Energie et le secrétaire au Commerce, par exemple. Mais ils ne l'ont pas fait". (Source Deutsche Welle)

Cameroun : Démission de Issa Tchiroma Bakary, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle

Issa Tchiroma Bakary, ministre camerounais de l'Emploi et de la Formation professionnelle, a démissionné du gouvernement aujourd'hui. Président du FSNC, son parti politique, et plusieurs fois ministre pendant près de 20 ans, il rompt par cette démission une longue alliance avec le président Paul Biya, à quatre mois de la prochaine élection présidentielle. Il y a deux semaines, dans la ville de Garoua, son fief électoral au nord du pays, il avait déjà été très critique à l'égard du pouvoir.

C'est une démission qui n'a que peu surpris. Tant depuis plusieurs jours, il flottait comme un air de rupture entre Issa Tchiroma et le président Paul Biya. En séjour chez lui à Garoua, il y a deux semaines, l'ancien ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement s'était fendu d'une critique acerbe et sans concession des 43 ans de pouvoir de Paul Biya, devant une foule de sympathisants venus à sa rencontre.

Il dénonçait alors un compagnonnage avec le pouvoir qui n'avait porté aucun fruit pour la région et sa population. (Source RFI)

Ouganda : Le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, sera candidat à sa réélection

Yoweri Museveni, président de l’Ouganda depuis quarante ans, sera candidat à sa réélection lors du scrutin prévu en janvier 2026, selon son parti.

Yoweri Museveni, 80 ans, dirige l’Ouganda depuis 1986. L’actuel président sera candidat à sa réélection lors du scrutin prévu en janvier 2026, a indiqué son parti le mardi 24 juin. Un communiqué de son camp – le Mouvement de résistance nationale – annonce qu’il prend ses dispositions.

Selon le président de l’instance électorale du parti, Tanga Odoi, le président remettra deux formulaires le 28 juin : « le premier pour exprimer son intérêt pour la présidence » du Mouvement de résistance nationale et le second pour se présenter comme « porte-drapeau du parti lors des prochaines élections générales ». « Au sein du parti, tous les postes sont ouverts et nous attendons tous ceux qui souhaitent se présenter à ses côtés pour ces deux postes », a-t-il assuré. (Source Lemonde Afrique)

Mozambique : Au moins 120 enfants enlevés par des groupes jihadistes

Au nord du Mozambique, la province de Cabo Delgado est à nouveau le théâtre d’exactions d’une extrême gravité.

Selon l’organisation Human Rights Watch (HRW), au moins 120 enfants ont été enlevés ces dernières semaines par un groupe armé affilié à l’État islamique, connu localement sous le nom d’al-Shabab (sans lien avec le groupe somalien homonyme).

Ces enfants, enlevés lors de raids menés dans des villages reculés, sont contraints de transporter des biens pillés, d’effectuer des travaux forcés, de combattre dans les rangs des insurgés ou encore d’être mariés de force. Certains d’entre eux ont été relâchés, mais le nombre exact de ceux toujours retenus en captivité demeure inconnu, a précisé Ashwanee Budoo-Scholtz, directrice adjointe pour l’Afrique chez HRW. (Source Africanews)

J-11 avant la CAN Féminine : Plus de nations, plus d’ambitions

Le compte à rebours vers la Coupe d’Afrique des Nations Féminine est officiellement lancé. À cette occasion, CAFOnline.com vous propose de revivre les moments forts de cette compétition, qui s’apprête à célébrer sa 13e édition. Parmi les évolutions majeures de ces dernières années, l’élargissement du tournoi à douze sélections en 2022 a marqué un tournant décisif.

Longtemps cantonnée à un format à huit équipes, la Coupe d’Afrique des Nations Féminine a franchi un cap décisif en 2022 avec l’élargissement à douze sélections. Une réforme structurelle portée par la Confédération Africaine de Football (CAF), dans un souci d’ouverture, de compétitivité et de visibilité accrue pour le football féminin africain.

Cette transformation s’inscrit dans le plan d’action 2021-2025 annoncé par le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, lors de l’Assemblée générale ordinaire organisée à Arusha (Tanzanie) en 2021. À cette occasion, le dirigeant sud-africain avait martelé ses ambitions : « C’est un engagement envers celles qui jouent, envers les jeunes filles qui rêvent, et envers tous ceux qui investissent dans la progression du football féminin africain. » (Source CAF)

Gabon : L’Assemblée générale constitutive des Bâtisseurs reportée au 5 juillet 2025

Dans un souci de respect des traditions et du patrimoine culturel gabonais, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a décidé de reporter l’Assemblée générale constitutive du parti politique des Bâtisseurs. Initialement prévue en juin, cette rencontre fondatrice se tiendra désormais le samedi 5 juillet 2025 à 9 heures au Palais des Sports de Libreville.

Ce report, annoncé par le Comité d’organisation, intervient en raison des cérémonies et rituels traditionnels programmés dans la province de l’Estuaire aux mêmes dates. En privilégiant la concorde entre calendrier républicain et impératifs culturels, le Chef de l’État manifeste sa volonté d’ancrer le processus politique dans les réalités du terroir.

La décision de repousser l’Assemblée générale s’inscrit dans une logique de respect des équilibres culturels du pays. Elle souligne l’importance que le président Oligui Nguema accorde à la tradition comme socle de légitimité et de cohésion sociale. Une posture qui conforte la démarche inclusive du projet politique porté par les Bâtisseurs. (Source GabonMediaTime)

Rwanda : Paul Kagame et Olusegun Obasanjo en visite à Kigali, appellent à une union africaine plus solidaire

Le président rwandais Paul Kagame a reçu ce 18 juin à Kigali l’ancien chef d’État nigérian Olusegun Obasanjo pour une rencontre centrée sur les enjeux politiques et sécuritaires de la région des Grands Lacs, ainsi que sur le rôle croissant de l’Afrique dans les affaires internationales. L’entretien s’est tenu au village d’Urugwiro, siège officiel de la présidence rwandaise.

Au cœur des échanges : les défis sécuritaires persistants en Afrique centrale et de l’Est, notamment en République démocratique du Congo, mais aussi la nécessité de renforcer les mécanismes de coopération entre États africains. Les deux hommes ont également abordé les mutations géopolitiques mondiales et l’importance pour le continent de s’affirmer comme acteur diplomatique de plein droit. L’entretien a souligné la convergence de vues sur la stabilisation des zones en crise et la promotion d’un développement économique endogène. (Source Africapresse)

Le Nigéria injecte 1 700 milliards de nairas pour transformer l’agriculture et renforcer la coopération régionale

La Gambie propose un partenariat agricole avec le Nigeria pour développer ses plans, politiques et programmes agricoles. La demande a été transmise au ministre de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire par une délégation de la Gambie le 23 juin 2025.

C’est dans cette optique que le Nigeria investit 1,7 milliard de nairas pour stimuler l’agriculture et promet une collaboration régionale plus forte. Il recapitalise la Banque de l’agriculture et met en place un soutien aux engrais, alors que la Gambie cherche un partenariat pour le riz.

Le Nigeria mise sur l’agriculture pour accélérer sa transformation économique, avec un ambitieux programme d’investissement de 1 700 milliards de nairas (environ 1,2 milliard de dollars). Cette enveloppe comprend 1 500 milliards pour la recapitalisation de la Banque de l’agriculture, afin de renforcer l’accès des agriculteurs au crédit, et 200 milliards pour des interventions directes sur le terrain. Le programme vise à moderniser les systèmes alimentaires du pays, tout en renforçant la coopération régionale. À ce titre, le Nigeria a déjà expédié 2,15 millions de sacs d’engrais vers la Gambie, qui bénéficie de ce soutien dans le cadre d’un partenariat stratégique. (Source Africa 24)