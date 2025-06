Tunisie: Lancement d'un pacte de compétitivité pour l'industrie aéronautique

La cheffe de cabinet du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Afef Chachi, a annoncé mardi à Sousse le lancement de l'élaboration d'un pacte de compétitivité dédié à l'industrie des composants aéronautiques en Tunisie, à l'image de celui déjà mis en place pour le secteur des composants automobiles.

Intervenant lors de la 2e édition des rencontres sectorielles du Centre technique des industries mécaniques et électriques (CETIME), organisée au pôle technologique Novation City, Chachi a indiqué que ce pacte vise à établir une vision stratégique intégrée pour le développement des filières aéronautique et automobile, considérées comme prioritaires dans la stratégie nationale de l'industrie et de l'innovation.

Elle a appelé à renforcer les partenariats nationaux et internationaux, et à accélérer la transition vers une industrie intelligente fondée sur la recherche, le développement et l'innovation, dans le but de créer des opportunités d'emploi à forte valeur ajoutée.

Selon les données présentées, le secteur des industries mécaniques et électriques représente 46 % des exportations tunisiennes, avec environ 48 entreprises opérant dans la fabrication de composants aéronautiques, générant plus de 7 000 emplois. Ce segment a vu son chiffre d'affaires multiplié par 15 en dix ans.

Le secteur des composants automobiles affiche également une croissance notable, avec plus de 195 entreprises, dont 140 totalement exportatrices, et des exportations estimées à 3,1 milliards d'euros en 2024, soit une hausse de 16 % par rapport à 2023.

Afef Chachi a réaffirmé l'engagement du ministère à accompagner les industriels et à favoriser un climat propice à l'investissement, notamment à travers un dialogue renforcé avec les professionnels du secteur.

La rencontre a rassemblé de nombreux acteurs publics et privés, ainsi que des investisseurs, start-ups et représentants de groupements professionnels. Plusieurs ateliers de travail ont été consacrés à l'identification des besoins du secteur, à la mise en place de projets communs entre PME, grandes entreprises, centres de recherche et institutions publiques, et à la création de services innovants adaptés aux mutations technologiques.

Le CETIME, fondé en 1982, dispose de 15 laboratoires techniques, dont 13 accrédités selon la norme ISO 17025, spécialisés dans les essais, les analyses, la métrologie, l'énergie et la mécatronique.