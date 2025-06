Afrique: CHAN 2024 - Le Sénégal remet son titre en jeu sur les terres de l'Est

À l'heure où le rideau s'apprête à se lever sur la 8e édition du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies (CHAN), tous les regards se tournent vers le Sénégal. Champion en titre, le pays de la Teranga entame sa campagne de défense sur un territoire inédit : l'Afrique de l'Est.

Du 2 au 30 août, le CHAN CAF TotalEnergies 2024 s'étendra à travers trois nations hôtes - Kenya, Tanzanie, Ouganda - pour une édition sans précédent. Jamais dans l'histoire de la compétition, trois pays n'avaient uni leurs forces pour accueillir les débats. Une première, donc, qui promet autant sur le plan sportif qu'émotionnel, avec 19 sélections prêtes à en découdre pour s'offrir le trophée.

Pour les Lions locaux, ce tournoi est bien plus qu'une simple remise en jeu. C'est une confirmation attendue, presque une exigence, tant la dynamique sénégalaise des dernières années semble irrésistible. Depuis leur sacre à la CAN 2021 avec l'équipe première, les équipes nationales du Sénégal ont tout raflé : CHAN 2022, CAN U17, CAN U20, CAN de Beach Soccer... Un balayage à l'échelle continentale, reflet d'une organisation sportive parfaitement huilée, d'un vivier riche et d'un projet fédéral ambitieux.

En Algérie, lors de la dernière édition, le Sénégal a inscrit son nom au palmarès du CHAN pour la première fois. Mais au-delà du sacre, c'est l'ensemble du tournoi qui a basculé dans une nouvelle dimension. Record d'affluence dans les stades, audiences télévisées sans précédent : le CHAN a changé de statut. Et les Sénégalais y ont largement contribué.

Trois ans plus tard, le Sénégal repart à l'assaut avec un groupe remanié mais toujours aussi ambitieux. Anciens et jeunes talents se mêlent dans un effectif qui, sur le papier, a tout pour viser le doublé.