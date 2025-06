Mali: Les mercenaires de Wagner exhibent leurs crimes et leur racisme

« La chambre rouge de Wagner : quand les mercenaires russes exhibent leurs crimes sur Telegram ». C'est le titre de l'enquête publiée mardi par Jeune Afrique, qui a infiltré pendant plusieurs mois une chaîne Telegram privée du groupe Wagner, dont les combattants sont désormais intégrés à l'Africa Corps contrôlé par Moscou. Tortures, exécutions et racisme décomplexé : les mercenaires documentent avec fierté leurs propres exactions.

La chaîne s'appelle « oncles blancs en Afrique 18+ ». Elle est privée, payante et administrée par un ex-militaire russe ayant lui-même combattu au sein du groupe Wagner. Le racisme et les références néonazies sont la norme : les jihadistes sont assimilés à des « Peuls puants », les soldats maliens eux-mêmes, alliés de Wagner, sont appelés « charbon » ou « nègres ».

Jeune Afrique décrit sans les citer « un défouloir d'injures racistes. » « Un bon nègre est un nègre mort », scande encore une chanson postée par l'administrateur.

Et le racisme décomplexé n'est pas le plus choquant : les images postées par les mercenaires rivalisent d'horreur. Une mère et ses deux enfants pendus à un arbre, deux têtes plantées à l'entrée d'un pont, six autres empalées sur les branches d'un acacia, ou cette vidéo d'un homme dénudé agonisant au sol, oreille et doigts tranchés, oeil crevé, un drapeau russe planté dans les parties intimes. L'homme sera finalement décapité.

Les images les plus insoutenables sont celles qui recueillent le plus de commentaires ou de « likes. »

Jeune Afrique a répertorié 322 vidéos et 647 photos. Autant de preuves, et même de revendications, des exactions, tortures et exécutions extrajudiciaires des partenaires russes de l'armée malienne.

Certains cas authentifiés par le contenu de la chaîne Telegram avaient été révélés par RFI, comme ce massacre de 28 civils, dont des femmes et des enfants près de Tessalit, en février dernier.

Les autorités maliennes de transition n'ont jamais reconnu la présence du groupe Wagner au Mali, nient systématiquement toute allégation d'exaction et présentent ces accusations comme des tentatives de nuire à l'image de l'armée ou de politiser les droits humains.