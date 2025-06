Afrique: Ibtissam Jraidi - « Mon rêve, c'est de remporter la CAN Féminine CAF TotalEnergies avec le Maroc »

interview

Cadre de l'équipe nationale féminine du Maroc, Ibtissam Jraidi s'est confiée à CAFOnline.com sur ses ambitions personnelles et son rêve ultime : soulever la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies avec le Maroc, devant son public, lors de l'édition 2024 organisée en juillet 2025. Première buteuse marocaine en Coupe du Monde Féminine de la FIFA, elle a déjà atteint plusieurs objectifs personnels. Mais son obsession reste le titre continental.

À 32 ans, la joueuse d'Al Ahli (Arabie Saoudite) aura l'occasion d'offrir au Maroc son tout premier sacre continental, deux ans après avoir échoué en finale face à l'Afrique du Sud (2-1).

Dans cet entretien sincère et profond, Ibtissam Jraidi évoque sa progression, sa relation avec le sélectionneur Jorge Vilda, et sa vision du tournoi à venir.

Comment se déroule votre préparation personnelle pour la prochaine CAN Féminine CAF TotalEnergies ?

Grâce à Dieu, ma préparation se passe bien. Nous travaillons de manière régulière, mes coéquipières et moi. Nous sommes conscientes de la responsabilité qui est la nôtre. La CAN Féminine sera difficile. Chaque équipe jouera ses chances à fond. Nous nous préparons sérieusement pour faire entendre notre voix dans cette compétition.

Vous êtes devenue une figure emblématique du football féminin marocain, notamment après votre but en Coupe du Monde. Est-ce une pression ou une source de motivation pour vous ?

C'est une véritable source de motivation. Cela me pousse à redoubler d'efforts pour aider mon équipe nationale à atteindre ses objectifs. Chaque joueuse rêve de marquer en Coupe du Monde, de gagner un trophée ou un titre individuel. Mais rien n'est facile : cela demande du travail, des sacrifices. C'est le fruit d'un engagement total.

Vous avez participé à la dernière édition de la CAN. Quelles leçons en avez-vous tirées ?

Sincèrement, nous n'avons pas été abattues par la défaite en finale. Nous avons affronté une très belle équipe d'Afrique du Sud. Ce sont de petits détails qui ont fait la différence. C'est ça, le football. Nous n'avons pas gagné, mais nous n'avons pas abandonné non plus. Nous avons redoublé d'efforts pour revenir plus fortes lors de cette nouvelle édition.

Depuis, vous avez progressé sur le plan individuel : deuxième meilleure buteuse du championnat saoudien, première buteuse marocaine en Coupe du Monde... Comment vivez-vous cette reconnaissance ?

J'essaie toujours de rendre fiers les supporters, qu'ils soient ceux de mon club en Arabie Saoudite ou ceux du Maroc. Je souhaite qu'ils soient satisfaits de mes prestations. Mais cela demande beaucoup de travail. À mes yeux, ce que l'on donne à l'entraînement se reflète sur le terrain. Il faut être concentrée à 100 % à chaque séance pour pouvoir donner le meilleur de soi en match.

Le Maroc a hérité d'un groupe relevé avec la Zambie, le Sénégal et la RD Congo. Quel est votre avis sur ce tirage ?

Ce sont des adversaires solides. Chaque équipe qualifiée pour la phase finale vient avec l'ambition de gagner. Tout le monde vise le titre, et cela se joue souvent à peu de choses. En ce qui nous concerne, nous travaillons avec sérieux. Nous connaissons notre mission, et nous donnerons tout pour aller le plus loin possible. Et pourquoi ne pas remporter la coupe ? Nous voulons rendre fier notre peuple.

Quelles sont vos ambitions personnelles pour cette édition de la CAN ?

Mon objectif est avant tout d'aider mon pays à rester sur la bonne voie. Je veux donner tout ce que je peux offrir, à 200 %. Être utile à mes coéquipières, à mon équipe et au Maroc pour décrocher ce titre. C'est ce qui compte le plus pour moi.

Quel est votre rôle au sein du groupe actuel ?

Si je suis sélectionnée, mon rôle est clair : apporter ma contribution à l'équipe et au pays. Les considérations individuelles passent après. Je veux simplement que le staff technique et les dirigeants soient satisfaits de mon travail et de mon engagement.

Jorge Vilda, champion du monde avec l'Espagne, est désormais le sélectionneur du Maroc. Comment vivez-vous ce changement et qu'apporte-t-il au groupe, notamment à votre poste d'attaquante ?

Travailler avec lui m'a permis de gagner en confiance. Il croit en mes qualités et nous transmet une grande énergie. Il nous prépare mentalement, nous motive, et nous pousse à nous dépasser. Il nous donne envie d'entrer sur le terrain avec le sourire, et de nous battre jusqu'au bout. Pour moi, c'est le meilleur entraîneur au monde.

Si vous pouviez parler à la jeune Ibtissam de 15 ans, que lui diriez-vous ?

Je lui dirais de ne jamais abandonner, de continuer à croire en ses rêves, à travailler dur, à persévérer. Si vous voulez quelque chose profondément, vous pouvez l'atteindre. Il faut tracer son chemin, accepter les échecs, se relever et continuer à avancer. Grâce à Dieu, j'ai réalisé presque tous mes objectifs. Il ne me reste qu'un seul rêve : remporter la CAN Féminine CAF TotalEnergies avec mon pays. C'est mon rêve ultime aujourd'hui. Et j'espère que nous y parviendrons ensemble, avec ambition et solidarité.

Un dernier mot pour les supporters marocains, qui placent beaucoup d'espoirs en votre équipe ?

Les Marocains aiment le football, et ils aiment les résultats. Je leur demande de continuer à nous soutenir, jusqu'à la dernière minute. Les supporters sont notre 12e joueuse. Ils nous donnent une force incroyable. Nous nous battrons pour eux sur le terrain, nous donnerons bien plus que notre maximum. Nous jouerons pour eux, et s'il le faut, nous nous battrons jusqu'au bout pour leur fierté.