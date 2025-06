Sénégal: Secteur maritime - Des concertations pour des solutions durables aux défis

Dakar — Le Grand rendez-vous tripartite du secteur maritime s'est ouvert, mardi, au Grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba "Rose", à l'initiative de l'Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM), a constaté l'APS.

Cet événement est organisé à Dakar en prélude de la Journée internationale des gens de la mer prévue, mercredi.

"Cet événement (grand rendez-vous tripartite) n'est pas seulement un rassemblement de professionnels et de responsables, c'est un cadre d'échanges dynamiques destinées à propulser notre secteur maritime vers de nouveaux horizons", a déclaré le directeur général de l'ANAM, Bécaye Diop.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture du "grand rendez-vous tripartite du secteur maritime", le directeur général de l'ANAM, a déclaré que cette rencontre doit représenter bien plus qu'un simple cadre d'échange.

Il est "plus qu'une opportunité pour construire des solutions durables face au défi du moment qu'il soit d'ordre social, économique ou environnemental", a-t-il souligné.

M. Diop a indiqué que cette rencontre témoigne d'une "volonté commune de bâtir un secteur maritime plus juste, plus performant et plus respectueux des droits et aspirations de toutes ces composantes".

"Il ne saurait y avoir de progrès durables dans notre secteur sans la participation active des trois composantes que nous représentons ici aujourd'hui et qui sont le fondement même du tripartite", a-t-il dit en faisant allusion aux syndicats, aux employeurs et à l'Etat.

Les gens de la mer étaient représentés à la cérémonie par des associations de femmes du secteur maritime, des associations et mouvements de marins, des conseils locaux de pêche artisanale, des consignataires des navires de pêche, ainsi que les structures agréées pour la formation maritime et celles impliquées dans le recrutement.

Le représentant des structures agréées pour les activités de recrutement et de placement des gens de la mer, Moussa Diop, s'est félicité de la rencontre, estimant que le "dialogue est une priorité", dans la recherche de stabilité pour un secteur apaisé.

Le Code de la marine marchande, la convention collective offshore, la révision de la convention collective, la marine marchande, la section commerce, l'édification de la maison du marin et la création d'un comité sénégalais pour le bien-être des marins ont été les principales revendications syndicales.

Le Secrétaire général du Syndicat national des gens de la mer et de l'offshore pétrole et gaz du Sénégal (SNGMS), Cheikh Tidiane Ndiaye, a invité au respect des différentes conventions du secteur. Faisant état de blocage lié à cette absence de convention, il a invité les gens de la mer à une mobilisation pour atteindre leurs objectifs.

Le représentant des associations et mouvements marins, Mouhamadou Moustapha Lô, suggère une révision de la loi sur le contenu local et une meilleure implication des marins.

Il a également invité les autorités à revoir la formation pour "se conformer aux normes internationales sur les métiers de la mer".

Cette bonne formation permettra, selon lui, de "rivaliser au niveau mondial".

Le représentant du réseau national du Conseil local de pêche artisanale (Clpa), Ibrahima Mar, prône des mesures "pour protéger les gens de la mer".

Estimant qu'ils subissent des harcèlements, des abus intolérables, il a appelé à la mise en place de mécanismes d'alerte. Ce qui permettra, selon lui, de protéger la dignité humaine et de refuser l'impunité.

La représentante des associations de femmes du secteur maritime, Ndèye Aby Guèye, a fait cas des difficultés auxquelles les femmes sont confrontées, évoquant notamment la "discrimination" et le "manque d'opportunités".

"Nous demandons des ajustements pour permettre aux femmes de travailler correctement", a-t-elle lancé, soutenant que les femmes, en plus du problème d'intégration, se heurtent à un environnement non approprié. "Nous voulons plus de considération et être dans les instances de décisions", a plaidé Mme Guèye.