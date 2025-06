Sénégal: Vers le lancement d'une plateforme dédiée à la traduction des langues nationales

Le projet de banque de données terminologiques et de traductique (BDT) dénommé "Sentermino", qui vise à harmoniser et uniformiser la production terminologique dans les langues nationales et à faciliter leur traduction, sera officiellement lancé en septembre 2025, a-t-on appris de l'Institut fondamental d'Afrique noire (IFAN).

"Le projet "Sentermino" est une initiative nationale d'envergure, qui vise à harmoniser, centraliser et valoriser les terminologies dans les langues nationales du Sénégal, notamment le wolof, le pulaar et le seereer", d'après un communiqué parvenu mardi à l'APS.

Le texte signale que le projet " facilitera non seulement l'enseignement bilingue, mais aussi la traduction entre les langues nationales elles-mêmes, et entre celles-ci et le français, grâce à la traductique".

Ce projet de recherche-action ambitionne de créer une base de données centralisée, évolutive et accessible en ligne, contenant des terminologies validées et adaptées à tous les domaines : éducation, santé, environnement, artisanat, TIC, agriculture, etc.

La plateforme contribue directement à l'opérationnalisation du modèle harmonisé de l'enseignement bilingue au Sénégal (MOHEBS) et à l'atteinte de l'ODD 4 sur une éducation de qualité, inclusive et équitable, ajoute le communiqué.

Le projet "Sentermino" est mis en oeuvre par l'IFAN en partenariat avec l'École Supérieure Polytechnique (ESP), le ministère de l'Education nationale (MEN), avec l'appui de l'UNESCO via le programme CapED, et de l'Institut de la Francophonie pour l'Education et la Formation.

Une rencontre stratégique du comité scientifique de validation du projet est prévue mercredi, indique la source.

"En réunissant des linguistes, des spécialistes de terminologie, des experts sectoriels, des développeurs informatiques et des représentants institutionnels, cette journée de travail marque une étape clé avant le lancement officiel prévu en septembre 2025" explique le document.

Ce lancement sera l'occasion de présenter la plateforme numérique dans ses quatre langues de départ, " français, wolof, pulaar et seereer", et d'annoncer son extension prochaine à d'autres langues nationales.

"Ce moment fort permettra également de mettre en lumière la bibliothèque numérique intégrée, regroupant des documents en langues nationales, ainsi que le réseau pluridisciplinaire d'experts et de personnes ressources mobilisées à travers tout le pays pour faire vivre ce projet novateur", ajoute le communiqué.