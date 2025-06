Algérie: ESSAIA - Création de plus de 30 start-up et micro-entreprises d'ici la fin de l'année

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a affirmé, mardi à Alger, que plus de 30 start-up et micro-entreprises seront créées au sein de l'Ecole supérieure des sciences de l'aliment et des industries groalimentaires (ESSAIA) avant la fin de l'année en cours.

Dans une déclaration à l'issue d'une visite sur le terrain dans cet établissement, au cours de laquelle il a inauguré et inspecté plusieurs plateformes expérimentales et espaces de formation, M. Baddari a souligné que cette dynamique "reflète la mise en oeuvre des orientations du président de la République, qui fonde l'économie algérienne sur la pensée et la connaissance", ajoutant que l'université algérienne est désormais "une institution sociale et économique par excellence".

A ce propos, il a précisé que les étudiants de l'Ecole travaillent actuellement au lancement de "22 micro-entreprises et quatre (4) start-up", faisant de cette structure scientifique "un espace dynamique de créativité et d'innovation, contribuant directement à la souveraineté alimentaire et à l'édification d'un modèle alimentaire national et sain".

Lors de la présentation des explications techniques, les responsables de l'Ecole ont indiqué que "la plateforme d'analyses sensorielles, conçue selon des normes internationales strictes, est unique en son genre dans le secteur de l'enseignement supérieur en Algérie. Elle permet d'homologuer les produits finis destinés aux marchés local et international, à travers des rapports d'analyse conformes aux normes nationales et internationales".

Concernant la plateforme des formulations, elle vise à "maîtriser la conception et l'optimisation des recettes alimentaires tout en vérifiant leur validité, dans le respect des contraintes technologiques, des valeurs nutritionnelles et des normes sensorielles, ce qui permet aux étudiants de s'orienter efficacement vers les métiers liés à l'industrie agroalimentaire".

En inspectant la plateforme dédiée au Lait et ses dérivés, le ministre a écouté les explications des coordinateurs, qui ont précisé qu'elle permettait de concrétiser les cours théoriques des unités laitières et de réaliser des travaux pratiques liés à la production et à l'évaluation de la qualité du lait et de ses dérivés.

Lors de cette visite, le ministre a inspecté plusieurs projets innovants réalisés par les étudiants, dont un projet ayant fait l'objet d'une demande de brevet d'invention: un complément alimentaire riche en fer sous forme de chewing-gum. Un autre projet concerne l'enregistrement d'une application numérique auprès de l'Office national des droits d'auteur (ONDA), visant à orienter les consommateurs vers des choix alimentaires sains et scientifiquement validés.