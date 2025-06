Mauritanie: Boughali reçu à Nouakchott par le président de l'Assemblée nationale mauritanienne

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, accompagné d'une délégation, a été reçu, mardi à Nouakchott, par le président de l'Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Bamba Meguett, a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement.

A cette occasion, M. Boughali a précisé que sa visite de travail en Mauritanie s'inscrivait dans le cadre du renforcement des liens de fraternité et d'amitié entre les deux pays, soulignant "la nécessité d'approfondir les relations bilatérales et de les élargir à de nouveaux domaines de coopération, au mieux des intérêts des deux peuples frères".

La rencontre, ajoute le communiqué, a été l'occasion pour les deux parties de procéder à la signature d'un protocole-cadre de coopération parlementaire, "reflétant la solidité des liens entre les deux institutions législatives et visant à renforcer la coordination et la concertation face aux défis régionaux et internationaux actuels".

Dans ce sillage, M. Boughali a mis en avant "l'importance d'intensifier la concertation entre les instances parlementaires des deux pays afin de protéger les intérêts communs face aux profondes mutations que connaît le monde", et réitéré "la ferme condamnation par l'Algérie de l'agression sioniste continue contre la bande de Ghaza et l'ensemble des territoires palestiniens", la qualifiant "d'inacceptable sur les plans humain et moral".

De son côté, le président de l'Assemblée nationale mauritanienne a rappelé "la profondeur des relations historiques unissant les deux pays, des relations renforcées davantage après la dernière visite effectuée par le président de la République islamique de Mauritanie en Algérie et sa rencontre avec son frère, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, une visite qui a constitué un tournant important dans le processus des relations bilatérales".

Il a, en outre, affirmé que la signature du protocole de coopération parlementaire "traduit la volonté commune de consolider le partenariat parlementaire et de coordonner les positions sur les questions régionales et internationales", exprimant "la condamnation par son pays des crimes perpétrés par l'entité sioniste dans la bande de Ghaza".