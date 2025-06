Burkina Faso: BRVM - L'ONATEL Burkina Faso réalise la meilleure performance du marché des actions ce mardi 24 juin 2025.

Le titre Onatel (Office Nationale des télécommunications du Burkina Faso) a réalisé la meilleure performance du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) à l'issue de la séance de cotation de ce mardi 24 juin 2025 avec une hausse de son cours de 7,48%.

Le cours de cette valeur est en effet passé de 2 405 FCFA la veille à 2 585 FCFA ce 24 juin 2025, soit une augmentation de 180 FCFA. Au terme de l'exercice 2024, la société ONATEL avait réalisé un résultat net de 21,471 milliards FCFA contre 21,129 milliards FCFA en 2023, soit une légère progression de 1,61%. La société n'a pas confirmé cette progression à l'issue du premier trimestre 2025 avec un résultat net qui a chuté de 29% à 3,745 milliards FCFA contre 5,279 milliards FCFA au premier trimestre 2024.

C'est dire donc que la hausse du cours de ce mardi 24 juin 2025 est purement spéculative d'autant plus que les dirigeants de la société n'ont pas encore fixé la date de paiement du dividende au titre de l'exercice 2024. Pour rappel, au 31 juillet 2024, la société avait versé à ses actionnaires un dividende net par action de 266,44 FCFA contre 287,87 FCFA en 2022, soit une baisse de 21,43 FCFA.

La tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est logiquement occupé par Onatel Burkina Faso plus 7,48% à 2 585 FCFA) suivi respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 13 815 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 3,03% à 680 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (plus 3,02% à 2 730 FCFA) et BOA Bénin (plus 2,81% à 4 575 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (moins 5,66% à 5 000 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 5,33% à 3 550 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (moins 3,99% à 1 565 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 3,70% à 520 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 3,21% à 1 055 FCFA).

Au niveau des activités du marché, la valeur totale des transactions reste toujours au-dessus du milliard FCFA avec une réalisation de 1,436 milliard de FCFA contre 1,313 milliard de FCFA le 23 juin 2025.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré sa deuxième journée de baisse, passant de 12 047,092 milliards de FCFA la veille à 12 028,233 milliards de FCFA ce mardi 24 juin 2025(-18,859 milliards).

De son côté, la capitalisation du marché des obligations connait une baisse de 5,8 milliards, se situant à 10 412,118 milliards de FCFA 10 417,918 milliards FCFA la veille.

L'indice BRVM Composite a encore cédé 0,16% à 311,92 points contre 312,41 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 a baissé de 0,16% à 155,87 points contre 156,12 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il est en hausse de 0,18% à 131,54 points contre 131,31 points la veille.